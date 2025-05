Martes, 27 de mayo de 2025 (02.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército israelí sigue bombardeando la Franja de Gaza mientras continúan los contactos entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y Hamás para encontrar un acuerdo auspiciado por Estados Unidos que detenga el conflicto

Yaroun (Líbano).- Como muchas otras en la devastada frontera con Israel, la localidad libanesa de Yaroun todavía espera en ruinas a ser reconstruida pasados seis meses de la entrada en vigor del alto el fuego y más de tres desde que las tropas israelíes la abandonaran tras arrasar su mezquita, iglesia y viviendas.

- También se mandarán unas claves sobre el conflicto entre el Líbano e Israel.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - La visita a Berlín del presidente Volodímir Zelenski el miércoles alimenta las esperanzas de conseguir misiles de largo alcance Taurus germanos tras la confirmación del canciller de Alemania, Friedrich Merz, de que no pone restricciones a Kiev para atacar con armas occidentales objetivos militares en territorio ruso, al igual que ya habían anunciado en su momento EEUU, Francia y el Reino Unido.

- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, encabeza una reunión del patronato de la plataforma 'Rusia, un país de oportunidades'. (Texto)

- Rusia reúne a responsables de seguridad de un centenar de países en un foro anual en Moscú. (Texto)

- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, se reúne con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, para abordar asuntos como la seguridad europea y el camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania. (Texto)(Foto)

EEUU VENEZUELA

Washington - Entra en vigor la revocación por parte de la Administración de Donald Trump de la licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela, una medida que representa un duro golpe económico para el país sudamericano, ya que la compañía estadounidense había contribuido de forma clave a la reactivación de su producción petrolera tras las sanciones impuestas por Washington durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021.

CANADÁ MONARQUÍA

Toronto (Canadá) - El rey Carlos III del Reino Unido lee en el Senado canadiense el Discurso del Trono, lo que inaugura la nueva legislatura del Parlamento y en el que se establece la agenda del Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney. Es la tercera vez en la historia que el monarca británico, que es también el de Canadá, realiza esta función.

MARADONA JUICIO

Buenos Aires - Tras la suspensión por una semana del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este martes con una audiencia trascendental en la que se decidirá sobre la recusación de una de las juezas, acusada de participar en la realización de un documental sobre el proceso, una decisión que podría llevar incluso a la nulidad de todo el proceso.

VENEZUELA ELECCIONES

Caracas - El chavismo asegura que obtuvo 256 diputados del total de 285 en la Asamblea Nacional (AN, el Parlamento venezolano) después de unos comicios que reforzaron el poder del oficialismo en la mayoría de las regiones del país y que dividieron a los sectores opositores, que cruzan acusaciones por la baja participación del antichavismo en la contienda.

ATROPELLO LIVERPOOL

Londres - La Policía británica investiga las causas del atropello múltiple en Liverpool durante las celebraciones del título de la Premier League de fútbol, que dejó casi medio centenar de personas heridas este lunes y por el que ya se ha detenido a un hombre británico de 53 años.

FRANCIA EUTANASIA

París - La Asamblea Nacional francesa vota un proyecto legislativo que legaliza la eutanasia y otro para mejorar el acceso a los cuidados paliativos y asegurar que se ofrecen en todo el país.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - El escrutinio de los votos en el extranjero de las elecciones legislativas de Portugal comienza este martes con los ojos puestos en los cuatro escaños que adjudican, que podrían romper el empate en diputados entre el Partido Socialista (PS) -segundo partido más votado- y la fuerza de extrema derecha Chega, e incluso provocar el 'sorpaso' de los ultras y convertirlos en líderes de la oposición.

UE LENGUAS

Bruselas - Los países de la Unión Europea tratarán la cuestión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales. El Gobierno español ha asegurado que trabajará hasta el último momento para alcanzar la unanimidad que necesita entre sus socios europeos para lograr su oficialidad.

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur - Los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran la primera reunión del bloque junto a China y el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

ITALIA PATRIMONIO

Roma - Los frailes agustinos de la ciudad italiana de Florencia (norte) han emprendido una batalla para impedir que una parte de su histórico convento sea reconvertido en un hotel de lujo y, para esta misión, cuentan con el apoyo de los vecinos y hasta del papa León XIV, que solía hospedarse con ellos antes de su elección. Por Gonzalo Sánchez

EEUU ESPACIO

San Antonio (EEUU) - La empresa Space X busca realizar el noveno lanzamiento de su vehículo espacial Starship, el mayor del mundo, si las condiciones lo permiten, un operativo que viene precedido de fallos en los dos lanzamientos anteriores realizados en enero y marzo de 2025.

EEUU LITERATURA

Miami (Entrevista) - La escritora Jeanine Cummins considera superada la polémica de su libro 'Tierra Americana' ('American Dirt'), por la que recibió amenazas, al lanzar ahora 'Speak to me of home' ('Háblame de casa'), que narra las dificultades que afronta una acomodada puertorriqueña al mudarse a Misuri y explora la "identidad" y "pertenencia".

ESPECIALES

Con motivo del 50 aniversario de la creción de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), se enviará la segunda parte de una serie especial sobre este bloque regional africano.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Miami.- EEUU LITERATURA.- Jeanine Cummins supera la polémica de 'Tierra Americana' con un nuevo libro sobre Puerto Rico (Texto) (Foto) (Video)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística II de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo del primer trimestre del 2025. (Texto)

17:00 GMT.- Toronto.- CANADÁ MONARQUÍA - El rey Carlos III del Reino Unido lee en el Senado canadiense el Discurso del Trono, lo que inaugura la nueva legislatura del Parlamento y en el que se establece la agenda del Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney. Es la tercera vez en la historia que el monarca británico, que es también el de Canadá, realiza esta función. (Texto)

Quito.- ECUADOR GOBIERNO - Ecuador sigue a la espera de conocer el nuevo Gobierno del presidente, Daniel Noboa, quien tres días después de su investidura no ha nombrado aún a los ministros que lo acompañarán en el inicio de este nuevo mandato. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA - El BBVA realiza en México, su principal mercado, su “Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025”, en la que abordarán los retos y oportunidades de la economía mexicana en medio de la incertidumbre comercial y la revisión del T-MEC con Estados Unidos, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Migrantes varados en la frontera sur de México, uno de los epicentros de la crisis migratoria global, enfrentan un aumento de problemas mentales como trastorno esquizofrénico, estrés postraumático, ansiedad y angustia generados por los cambios en las políticas migratorias de EE.UU. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ VENEZUELA - La aerolínea panameña Copa reinicia sus vuelos a Caracas, con al menos una frecuencia semanal, en el marco de la reanudación de las operaciones aéreas comerciales tras una suspensión de más de 10 meses. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- CUMBRE AGUA - Perú organiza en Lima la Cumbre del Agua de América Latina y el Caribe con un llamado a su protección y con el fin de promover una hoja de ruta para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la región. (Texto)

Lima.- LATINOAMÉRICA PATRIMONIO - Autoridades de 15 países de América Latina y el Caribe se reúnen con expertos internacionales en la ciudad peruana de Cuzco para analizar las formas de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en el marco de la Convención de la Unesco de 1970. (Texto)

Iquitos (Perú).- PERÚ MEDIOAMBIENTE (Crónica) - Un colorido ejército de niños en canoas surge entre la vegetación en el río Itaya, en el corazón de la Amazonía peruana. Al vivir en el pulmón del mundo, saben que la deforestación y el cambio climático no son solo fenómenos que estudian, sino que sufren directamente sus efectos, por lo que han decidido organizarse y ser herramienta de cambio. Por Paula Bayarte. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- DESARROLLO SOSTENIBLE - La V Conferencia Mundial ‘One Planet’ del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de la ONU se celebra de forma virtual para debatir los retos de los sistemas alimentarios y destacar soluciones exitosas en todo el mundo, con especial atención al contexto regional de Brasil, país anfitrión, y a las necesidades particulares de las naciones más vulnerables. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA EEUU - El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., continúa su visita oficial a Argentina y se reúne con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA CONSUMO.- La consultora GfK publica su tradicional encuesta sobre el clima de consumo en Alemania. (Texto)

06:30 GMT.- Helsinki.- ALEMANIA FINLANDIA.- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, se reúne con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, para abordar asuntos como la seguridad europea y del camino hacia una paz justa y duradera en Ucrania. Posteriormente será recibido por el presidente finlandés, Alexander Stubb. (Texto) (Foto)

06:45 GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras provisionales de la inflación en mayo.

07:30 GMT.- Oslo.- FORO DDHH.- El escritor cubano Enrique del Riesgo participa en el Foro de la Libertad de Oslo.

09.00 GMT.- Madrid.- GUATEMALA ARTE.- El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, presenta en rueda de prensa la exposición del guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa 'Espectros luminosos'. Lugar: Edificio Sabatini, Planta 4. Museo Reina Sofía. (Texto)

09:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLONIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe con honores militares a su homólogo polaco, Andrzej Duda, con quien mantendrá también un almuerzo de trabajo en el Palacio de Bellevue. (Texto) (Foto)

09:55 GMT.- Oslo.- FORO DDHH.- Yulia Naválnaya, la viuda del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, y la artista rusa Sasha Skochilenko, que estuvo dos años en la cárcel por protestar contra la invasión rusa de Ucrania y que fue intercambiada en un gran canje de presos en 2024, participan en el Foro de la Libertad de Oslo.

11:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, participa en el Foro de Europa de la cadena WDR. (Texto)

13:00 GMT.- Oslo.- FORO DDHH.- La disidente venezolana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, participa en el Foro de la Libertad de Oslo.

16:00 GMT.- París.- FRANCIA ARTE.- El pintor español Alberto Reguera inaugura una nueva exposición en París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en abril pasado (Texto)

Bruselas.- UE ASUNTOS GENERALES.- Consejo de Asuntos Generales de la UE. (Texto)

París.- OCDE SIDERURGIA.- La OCDE publica un informe de perspectivas sobre el sector del acero.

París.- FRANCIA PARTIDOS.- Los militantes del Partido Socialista realizan una primera votación para elegir a los dos candidatos a ocupar el liderazgo de la formación que se enfrentarán en la votación final del 5 de junio. El PS debate a nivel interno si mantener la alianza con otras formaciones de izquierda, especialmente la más radical La Francia Insumisa o buscar un camino hacia una mayor independiencia. (Texto)

Berlín.- CRISIS CLIMÁTICA.- Un tribunal alemán dictará sentencia en la demanda que interpuso el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya contra la energética alemana RWE por considerar que ésta contribuye con sus emisiones al deshielo de un glaciar situado junto a su comunidad en los Andes.

Berlín.- ALEMANIA JUSTICIA.- Arranca ante la Audiencia Territorial de Düsseldorf el proceso contra el sirio simpatizante del Estado Islámico (EI) que presuntamente asesinó a tres personas en un atentado con cuchillo durante un festival veraniego en la ciudad de Solingen el 23 de agosto del año pasado. (Texto)

Nicosia.- CHIPRE ONU.- La enviada personal del Secretario General de la ONU António Guterres, María Ángela Holguín Cuéllar, visita Chipre y se reúne tanto con el líder grecochipriota, Nikos Jristodulidis, como con el turcochipriota, Ersin Tatar, en un esfuerzo de reactivar el diálogo de paz, estancado desde hace años. (Texto)

Londres.- R.UNIDO FLAMENCO.- El Flamenco Festival de Londres, que comienza hoy, celebra su 20 aniversario con un programa que, a lo largo de casi dos semanas trae a la capital británica a artistas como Sara Baras, Manuel Liñán o Farruquito. Sadler's Wells Theatre

Londres.- SARA BARAS.- La bailaora y coreógrafa española Sara Baras (San Fernando, 1971) inaugura este martes el 20 aniversario del Festival de Flamenco de Londres con su espectáculo 'Vuela' y reflexiona en una entrevista con EFE sobre su trayectoria profesional y su momento personal actual. (Texto) (Foto)

Asia

03:00 GMT.- Manila.- FILIPINAS ABUSOS.- Una delegación de la Unión Europea, la Misión Internacional de Justicia (IJM) y un organismo gubernamental filipino convocan una rueda de prensa sobre los esfuerzos internacionales conjuntos para combatir la explotación sexual infantil en línea en Filipinas. Justice Hall

07:00 GMT.- Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- Los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran la primera reunión del bloque junto a China y el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

10:00 GMT.- Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- El primer ministro de Malasia celebra una rueda de prensa a la conclusión de la cumbre de mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)

Tokio.- JAPÓN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene reuniones con representantes de empresas japonesas, entre ellos de la firma NTT, además de un encuentro con la Cámara de Comercio de Japón, durante la segunda jornada de su viaje a Japón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hanói.- VIETNAM FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluye su visita oficial a Vietnam, a donde llegó domingo, durante su gira por el Sudeste Asiático, que también le llevará a Indonesia y Singapur

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en abril. (Texto)

