Rusia minimiza críticas de Trump a Putin y las califica de “reacción emocional”

(Bloomberg) -- El Kremlin rechazó el lunes las críticas del presidente Donald Trump hacia su homólogo ruso, Vladímir Putin, calificándolas de “reacción emocional” y defendió la mortífera campaña de ataques con misiles y drones en Ucrania.

“El inicio del proceso de negociación, por el que la parte estadounidense ha realizado grandes esfuerzos, es un logro muy importante, y estamos verdaderamente agradecidos con los estadounidenses, el presidente Trump”, declaró el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, según la agencia estatal de noticias Tass. “Al mismo tiempo, se trata de un momento muy importante, que está asociado, por supuesto, a una sobrecarga emocional de absolutamente todo el mundo y a reacciones emocionales”, añadió Peskov.

Trump afirmó el domingo que estaba “absolutamente” considerando nuevas sanciones contra Rusia y calificó a Putin de “¡completamente LOCO!” por “matar innecesariamente a mucha gente” con ataques con drones y misiles.

Los comentarios del líder estadounidense se produjeron en un momento en que se le ve cada vez más frustrado con el estado de las negociaciones para el alto al fuego en Ucrania, pero la reacción del Kremlin no dio señales de que Putin esté dispuesto a abandonar su resistencia a una tregua en el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el líder ruso se ha mantenido firme en sus exigencias maximalistas a Kyiv para poner fin a su invasión, que ya entra en su cuarto año.

Según el Kremlin, Putin se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, a última hora del lunes. Turquía acogió a principios de este mes las conversaciones entre Rusia y Ucrania, en las que Moscú rechazó un alto el fuego de 30 días.

Rusia lanzó durante la noche un número récord de drones y nueve misiles de crucero contra regiones de todo el país, según informó el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la red social X. El líder ucraniano afirmó que el ataque dejó heridos y daños en infraestructuras civiles.

Fue la culminación de tres noches consecutivas de ataques. Las autoridades ucranianas afirmaron el domingo que al menos 12 personas habían muerto la noche anterior, lo que llevó a Zelenski a renovar su petición de más sanciones. Los ataques coincidieron con el tercer día de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó los últimos ataques de “totalmente espantosos” en sus comentarios a los periodistas el lunes, y añadió que “nos corresponde a nosotros presionar a Rusia”.

Peskov dijo el lunes que los ataques eran “ataques de represalia” contra Ucrania dirigidos a infraestructuras civiles. La semana pasada, Kyiv atacó el centro de Rusia con drones de forma casi continua durante varios días, lo que supuso un cambio con respecto a los ataques anteriores, que solían producirse durante la noche.

Rusia afirmó el lunes que repelió 96 drones durante la noche, algunos de los cuales tenían como objetivo Moscú y provocaron interrupciones en los vuelos de los principales aeropuertos de la región de la capital rusa.

Trump también arremetió contra Zelenski en la misma red social en la que criticó a Putin. “El presidente Zelenski no le está haciendo ningún favor a su país al hablar así”, afirmó en su publicación en Truth Social. “Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y más vale que pare”.

Nota Original: Russia Dismisses Trump’s Putin Criticism as ‘Emotional’ Reaction

