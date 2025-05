Rusia derriba 96 drones ucranianos, seis de ellos en las cercanías de Moscú

Moscú, 26 may (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 96 drones de ala fija ucranianos, seis de ellos en las cercanías de Moscú, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según parte castrense, el ataque aéreo lanzado por Ucrania la pasada noche alcanzó doce regiones de Rusia y se concentró principalmente en las entidades federadas fronterizas con Ucrania.

Así, del total de los drones interceptados anoche 36 fueron destruidos en la región de Briansk; 16, en la de Bélgorod, y 11, en la de Kursk.

Por disposición de Rosaviatsia, la agencia federal para la aviación civil, varios aeropuertos a la parte occidental del país, incluidos tres de la capital rusa -Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski-, suspendieron temporalmente sus operaciones, que fueron reanudadas tras cesar los ataques.

Rusia acusó a Ucrania de que la semana pasada lanzó más de un millar de drones contra su territorio, en la mayor campaña de ataques aéreos enemigos desde el comienzo de la guerra.

Ucrania denunció, a su vez, que los bombardeos rusos del pasado fin de semanas dejaron al menos 12 muertos y 79 heridos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el líder ruso, Vladímir Putin, se "ha vuelto completamente loco" y "está matando a mucha gente innecesariamente" tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania.

"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump también criticó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al señalar en el mismo mensaje que "no le hace ningún favor a su país hablando como lo hace. Todo lo que dice causa problemas; no me gusta, y más vale que pare". EFE