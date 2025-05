Kashkari dice que “no está seguro” de que habrá movimiento de tasas en septiembre

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que los importantes cambios en la política comercial y de inmigración de EE.UU. están creando incertidumbre para que los funcionarios de la Reserva Federal avancen en las tasas de interés antes de septiembre, ya que la administración Trump continúa las negociaciones arancelarias con numerosos gobiernos.

“Todo es posible”, dijo Kashkari el lunes en una entrevista en Bloomberg Television en Tokio. Pero, ¿estará “lo suficientemente clara la situación en septiembre? Ahora mismo no estoy seguro. Tendremos que ver qué dicen los datos, pero también cómo van las negociaciones”, afirmó. Si se alcanzan acuerdos comerciales entre EE.UU. y otros países en los próximos meses, “eso debería aportar mucha de la claridad que buscamos”, añadió.

Aunque la economía de EE.UU. entró en 2025 con una base sólida, los aranceles del presidente Donald Trump y los cambios sustanciales en la política de inmigración del país han llevado a las empresas a replantearse sus planes de inversión.

Se prevé que estos gravámenes impulsen la inflación y frenen el crecimiento en EE.UU., ya que las empresas retirarán sus inversiones y los hogares reducirán el gasto. Kashkari y otros miembros del banco central, entre ellos el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, han afirmado que el umbral para recortar las tasas en el corto plazo sigue alto.

“Esta incertidumbre podría lastrar la actividad económica y plantearnos retos, ya que no sabemos con certeza cómo va a evolucionar la situación y, por lo tanto, qué rumbo debemos tomar con la política monetaria”, afirmó Kashkari.

Varios miembros de la Fed dijeron la semana pasada que pueden esperar meses para ver cómo evoluciona la situación antes de ajustar las tasas de interés, a la espera de que se aclare la situación de los aranceles y su impacto en la economía estadounidense.

Trump aumentó la incertidumbre a finales de la semana pasada cuando amenazó con imponer un nuevo arancel del 50% a los productos importados de la Unión Europea, antes de aplazarlos hasta el 9 de julio. Trump también advirtió de un posible impuesto del 25% sobre los dispositivos fabricados por Apple Inc. y Samsung Electronics Co. que no se producen en EE.UU.

La semana pasada, la Corte Suprema protegió a la Fed de la presión de Trump para destituir a altos funcionarios de agencias federales independientes.

En un fallo que permite a Trump destituir a funcionarios de otras dos agencias, el tribunal afirmó que su decisión no se aplicaría al banco central, al que calificó de “entidad de estructura única y cuasi privada”. La decisión parece proteger al presidente de la Fed, Jerome Powell, de una destitución directa, pero no está claro si impedirá que Trump lo destituya como presidente.

Trump envió señales contradictorias el mes pasado, publicando en las redes sociales el 17 de abril que “¡el despido de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido!”, antes de decir a los periodistas unos días más tarde que no tenía intención de despedirlo.

El mayor riesgo para la economía de EE.UU. es el exceso de nuevas políticas importantes, incluidas las barreras comerciales y la inmigración, dijo Kashkari el lunes. “Espero que las negociaciones que se están llevando a cabo se produzcan mucho más rápidamente para que se pueda aportar claridad”.

Nota Original: Kashkari Says ‘Not Sure’ on Interest Rate Moves by September

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsAppUsuarios terminal: vea la versión español de Daybreak en {DAYB }

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.