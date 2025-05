Miles de personas salen a las calles de Varsovia a una semana de la segunda vuelta de las presidenciales

Cientos de miles de personas salieron a las calles de Varsovia el domingo para participar en manifestaciones políticas multitudinarias, una semana antes de que el candidato proeuropeo Rafal Trzaskowski y su rival conservador Karol Nawrocki se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Partidarios del alcalde de Varsovia, Trzaskowski, se apiñaron frente al ayuntamiento de la capital, ondeando banderas rojas y blancas y gritando: "¡Toda Polonia está con Rafal!".

A aproximadamente un kilómetro y medio de distancia, se produjeron escenas similares en la plaza Charles de Gaulle, con un mar de partidarios de Nawrocki ondeando banderas polacas mientras coreaban "¡Karol, Karol!" y "¡Esto es Polonia!", mientras la música sonaba a todo volumen por los altavoces.

Los dos candidatos se encuentran en una contienda increíblemente reñida antes de la segunda vuelta, con las últimas encuestas apuntando a un empate con el 47% de los votos. Las elecciones podrían tener un impacto decisivo en el futuro político de Polonia, ya que la presidencia cuenta con poderes suficientes para bloquear la agenda reformista del primer ministro Donald Tusk.

Trzaskowski, de la Coalición Cívica de Tusk, obtuvo el primer puesto en la primera vuelta del domingo pasado con el 31,36% de los votos, pero se enfrenta a un serio desafío por parte de Nawrocki, un historiador respaldado por el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), quien obtuvo el 29,54% de los votos en la primera vuelta.

El presidente en ejercicio, Andrzej Duda, del PiS, ha bloqueado muchos de los proyectos de ley del gobierno de Tusk con su veto presidencial.

Ambos bandos esperan que las manifestaciones del domingo les ayuden a inclinar la balanza a su favor. El primer ministro Tusk declaró que unas 500.000 personas asistieron a la manifestación en apoyo de Trzaskowski. El medio Onet estimó entre 130.000 y 160.000 participantes, citando imágenes aéreas. El partido PiS de Nawrocki cifró en 150.000 el número de personas en su mitin, mientras que Onet afirmó haber contabilizado 70.000.

Polonia sigue profundamente dividida, y se espera que el resultado de la votación tenga un impacto significativo en la trayectoria de los miembros de la UE y la OTAN, tanto a nivel nacional como internacional.

Si Nawrocki gana, se espera que continúe con el bloqueo de su predecesor, mientras que el alcalde de Varsovia, Trzaskowski, probablemente allane el camino para las reformas iniciadas por Tusk, quien carece de la mayoría de dos tercios necesaria en el parlamento para anular un veto presidencial.

"El presidente debería colaborar con el gobierno", ha declarado a DPA Bartlomiej Morawiek, estudiante de secundaria que viajó desde Cracovia para asistir al mitin de Trzaskowski. "Queremos un futuro, y lo veo en una mayor integración con Europa".

Patryk Pilus, quien asistió al evento de Nawrocki, le tapó los oídos a su bebé en medio de la música a todo volumen. "Estoy en contra de Trzaskowski porque no quiero que todo el poder esté en manos de una sola fuerza política", dijo el programador de 36 años de Torun.

Pilus expresó su enojo con el gobierno de Tusk por retrasar proyectos importantes como la construcción de una central nuclear y un importante aeropuerto, y considera la falta de experiencia política de Nawrocki una ventaja.

Nawrocki, de 42 años, se inclinará aún más hacia la derecha antes de las elecciones del domingo, después de que en la primera vuelta se registrara un sorprendente aumento del apoyo a dos candidatos de extrema derecha.

Slawomir Mentzen y Grzegorz Braun quedaron en tercer y cuarto lugar el domingo pasado con un 14,8% y un 6,3% respectivamente. Aunque fueron eliminados, aún podrían tener una influencia crucial en el ganador dentro de dos semanas.

Mentzen, un empresario de 38 años, ha condicionado su apoyo a la segunda vuelta a un debate y a los compromisos políticos de los dos candidatos restantes. Invitó a Trzaskowski y Nawrocki a debatir por separado en su canal de YouTube, donde les presentó un plan de ocho puntos para que los candidatos lo firmaran.

Las exigencias incluían compromisos de no subir los impuestos, no adoptar el euro y no desplegar tropas polacas en Ucrania. También debían negarse a aprobar leyes que transfieran competencias de los organismos gubernamentales polacos a las instituciones de la UE.

Mientras Nawrocki firmaba el plan, Trzaskowski mantuvo un acalorado debate con Mentzen y se negó a respaldar las exigencias. El alcalde de Varsovia afirmó que descartar la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN era impensable para él: "[El presidente ruso Vladimir] Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza. Si Ucrania no recibe garantías de seguridad, seremos los siguientes".

Si bien esto significa que probablemente se ha distanciado de los partidarios de Mentzen, el candidato proeuropeo recibió el apoyo en su mitin de Varsovia del reciente ganador de las elecciones presidenciales en Rumania, Nicusor Dan.

"El pueblo rumano ha rechazado el aislacionismo y la influencia rusa, y ha optado por la honestidad, la integridad y el respeto a la ley", declaró el futuro presidente, prometiendo una buena cooperación con Trzaskowski.