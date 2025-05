Luisa González no reconoce a Noboa como presidente y se reafirma en denunciar "fraude"

Quito, 24 may (EFE).- La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González anunció este sábado, después de que se celebrara la nueva investidura de Daniel Noboa para el período 2025-2029, que no lo reconocerá como presidente de Ecuador, al reafirmarse en su denuncia de "fraude" electoral, sobre el que no ha podido aportar hasta ahora pruebas consistentes.

"No voy a reconocer un poder ilegítimo, ilegal e inconstitucional, nacido de la compra de votos y conciencias a espaldas del pueblo, pero eso sí, con los recursos de los ecuatorianos", aseveró en un comunicado en redes sociales González, que no acepta los resultados de la segunda vuelta celebrada el 13 de abril, donde Noboa logró el 55,63 % de los votos válidos y ella un 44,37 %.

La excandidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), se reafirmó en su consideración de que el proceso electoral "no fue legal, constitucional, libre y, peor aún, democrático", al reiterar su acusación a los organismos electorales de haber favorecido al jefe de Estado. EFE