Luis Fayad: "Yo vivo en Berlín, pero también vivo en Colombia"

Bogotá, 24 may (EFE).- El escritor colombiano Luis Fayad está radicado en Alemania desde hace casi cuatro décadas pero afirma en una entrevista con EFE en Bogotá que, a pesar de la distancia, aún vive en su país, al que viaja con frecuencia y con el que mantiene un contacto permanente que se ve reflejado en su obra.

"Yo en realidad no he abandonado mi lugar de origen. Yo vivo en Berlín, pero también vivo en Colombia, porque mi comunicación con Colombia es diaria. Además yo vengo a hacer trabajos, vengo invitado a otras actividades y yo no he salido del país", afirma el escritor de 79 años.

Fayad, autor de 'Los parientes de Ester', reconoce que muchas personas abandonan sus lugares de origen y se desvinculan del todo, pues "duran cinco años afuera, estudian afuera y se quedan trabajando afuera".

"Yo nunca lo he hecho, ni fue mi intención. Además un escritor lo que hace tiene sentido en su país. Yo no puedo decir 'no, yo soy conocido afuera, yo lo que hago es afuera', cuando yo realmente estoy todos los días en Colombia, en realidad. Es distinto", explica.

Fayad está en la capital colombiana, donde participó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) que lo invitó a celebrar su aporte a la narrativa del país y a conmemorar los 80 años de vida que cumplirá en agosto próximo.

Igualmente, la Feria supuso una oportunidad para presentar 'Salir de casa', una obra editada por Himpar Editores que compila los relatos 'La carta del futuro' y 'El regreso de los ecos', publicados por primera vez por la Editorial Universidad de Antioquia en 1993.

Los relatos, uno ambientado en Bogotá y el otro en Barcelona, están relacionados el uno con el otro porque ambos narran las dificultades de crecer lejos de casa y las complejidades de las relaciones familiares.

"Cuando en estos dos relatos las muchachas salen (de su lugar de origen) es para instalarse en otro lado. Ellas sí salen y no van a volver. Se quedan ahí porque ya van haciendo desde jóvenes su vida allá. Eso es otra diferencia grande (con su historia personal). Yo salí joven de Colombia, pero no era un muchacho. Yo ya estaba hecho", explica.

Fayad asegura que fue en Colombia donde aprendió lo importante para la vida.

"Otras personas más jóvenes sí salen y todo lo aprenden afuera (...) y ya se desvinculan del país. Si vienen es de vacaciones. Yo no vengo de vacaciones a Colombia nunca. Yo vengo porque tengo mucho que hacer, aparte de las relaciones personales, de amigos que son la patria", recalca.

Fayad, cada vez que visita Bogotá, tiene la percepción de que "el país cambia" constantemente y eso es algo de lo que "hay que darse cuenta".

"Yo me doy cuenta de que aquí hay una dinámica (social). Uno la nota. En otro país, como Alemania, donde he estado muchos años de mi vida, la gente tiene, le dan; el Estado se encarga, el Estado cumple con su responsabilidad. Ellos tienen su vida (organizada) tanto para el sostenimiento como para relacionarse con el arte", explica y agrega que en el país europeo se dan muchas cosas por dadas.

En cambio en Colombia "no lo tienen todo dado, tienen que conseguirlo y se nota".

"Yo noto en la gente, cuando vengo, una dinámica que no hay en otros lados donde tienen todo, que está bien que lo tengan todo, pero aquí se desarrolla en el espíritu de la gente el afán de tener que hacer", agrega.

Por eso destaca que cuando los alemanes "toman parte de la política proponen (cosas) al gobierno, hay movimientos civiles que se dan, pero hay un orden", mientras que en Colombia los ciudadanos "se sueltan más".

"Hay un diálogo, proponen un diálogo e imponen un diálogo. Ya no es que haya partidos políticos que convoquen a la gente. La gente se convoca sola y hay movimientos. Además, son movimientos que han tenido trascendencia", explica.

"En Europa, por ejemplo, ya no van a decir: 'Allá están haciendo lo mismo que nosotros.' Cuando hablan de algún movimiento en Europa dicen que es 'como en Colombia, que hay un fuerte movimiento civil'", concluye Fayad. EFE

