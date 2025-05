Íñigo Pérez: "Estoy muy orgulloso, no me imaginaba un escenario tan exitoso"

Madrid, 24 may (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo estar "orgulloso" de la clasificación lograda para la Liga Conferencia y aseguró que, al inicio de la temporada, no se imaginaba un escenario tan exitoso como el conseguido en el año del centenario.

El Rayo empató (0-0) en Vallecas con el Mallorca y el punto sumado, unido al también empate de Osasuna en Mendizorroza con el Alavés, le permitió clasificarse para la Liga Conferencia.

"Estoy muy orgulloso de lo logrado porque entrar en Europa es complejo y por nuestra esencia tenemos más dificultades que el resto. Hemos sabido no quejarnos, potenciar nuestras fortalezas y lo hemos logrado", dijo Íñigo Pérez, en conferencia de prensa.

Como líder del vestuario, Íñigo Pérez se mostró "feliz" por lo conseguido, una gesta histórica que se repite más de dos décadas después de aquella temporada 2000/2001 en la que disputaron la Copa de la UEFA.

"De lo conseguido uno quiere desprenderse de su ego y, pese a que hemos trabajado muchas horas, no más que otros compañeros, la afición del Rayo sabe reconocer el esfuerzo de cada uno de los que integramos el equipo. Lo conseguido nos hace acrecentar el orgullo de pertenecer a este club por las dificultades que tiene. Somos un club muy humilde, con un presupuesto muy bajo, pero yo no soy de acogerme a eso de dinero igual a más éxito. Sabemos hacer las cosas a nuestra manera y nos ha salido bien", confesó.

"A nivel personal no imaginaba este escenario tan exitoso. Todo lo que podía ver y observar me hacían imaginar escenarios positivos pero tampoco hay que llegar a la prepotencia", señaló.

El técnico navarro analizó el partido, en el que tuvieron muchas ocasiones, pero aseguró que "hay un momento que aunque quieras alterar lo que sucede en el campo, a nivel táctico o de comportamiento, es imposible conseguirlo porque hay demasiado en juego a nivel emocional".

Para la próxima temporada, que Íñigo Pérez ya dijo "tener en mente", el secreto debe pasar por "no fallar a la filosofía" que les ha hecho "grandes".

"No debemos fallarnos ni estructurar la situación de un modo que no sepamos manejarnos. Si jugamos jueves y domingo durante meses no debemos cambiar la gestión de presionar arriba, buscar el balón o cambiar el estilo, sea en Vallecas o en otro escenario. Debemos ir en esa dirección. Después igual me equivocaré y aprenderé pero si nos hemos clasificado de una forma sigamos así", comentó.

"Por eso ayer, en esa línea, agradecí a todo el 'staff' y la gente que les rodea ese momento en que se quitaron su camiseta, se desnudaron y me entregaron lo que tengo. Esto en fútbol profesional, con jugadores de fama y una posición económica importante es difícil conseguirlo. Por eso cuando digo que es mérito de ellos, aunque yo sea el guía o el pastor. De nuestra flaqueza hemos sacado muchas fortalezas y ahora tenemos que mejorar aspectos como club para seguir adelante", finalizó. EFE