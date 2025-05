Giráldez: "Me gustaría que mi tío y mi padre vieran esto"

Getafe (Madrid), 24 may (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este sábado en rueda de prensa, después de clasificar a su equipo para la próxima edición de la Liga Europa, que le hubiese gustado que su padre y su tío disfrutaran del éxito del conjunto gallego.

Después de ganar 1-2 al Getafe en el Coliseum, el Celta terminó la Liga en la séptima plaza. Ocho años después, volverá a participar en un torneo continental y Giráldez se acordó de dos personas muy cercanas que habría deseado que vivieran un momento que calificó como "precioso".

"Me gustaría que mi padre pudiera ver esto. Y mi tío, que falleció hace poco más de un año. Tengo una familia luchadora, siempre hay motivos para sonreír. Pertenezco a una comunidad luchadora y a un club luchador. Esa exigencia no va a parar", dijo.

"Esto hay que reposarlo. Ha sido un día espectacular y precioso. En mi carrera personal nos da un empujón. Esto es muy bonito", apuntó.

Para Giráldez, la clasificación para Europa lejos de Balaídos fue "un acto poético" después de perder la pasada jornada frente al Rayo Vallecano (1-2) porque el Celta esta temporada ha conseguido muchos puntos como visitante.

"A pesar de que nos quedáramos desilusionados después del partido del Rayo, la justicia poética dijo que nos teníamos que clasificar fuera a Europa. Y con un gol en contra, manteniendo la calma, jugando bien al fútbol. Y hemos conseguido esto impensable para todos hace unas jornadas. Muy orgulloso de pertenecer a este equipo", declaró.

"Me alegro mucho de la afición. Y me acuerdo mucho de todos los trabajadores de Magroa, para que todos los jugadores tengan los pies en la tierra para jugar partidos como el de hoy, en el que nos hemos metido para Europa", agregó.

Para Giráldez, la temporada del Celta ha sido de "matrícula de honor" porque todo ha sido "perfecto" y dijo alegrarse por todos los trabajadores de su club, que han sido su "inspiración y fuerza".

"Tener tanta gente leal a tu alrededor es estupendo y tengo un vestuario en el que creo a muerte. Eso traspasa todo y con 0-1 la gente sigue creyendo. Como en otros partidos, que con otra forma de ser no habríamos superado. Eso nos ha hecho más fuertes. Es difícil que un año sea tan redondo como este".

También desveló que habló con Iago Aspas durante la semana y le dijo algo que se cumplió durante el choque ante el Getafe:

"Le dije que iba a ser él quien nos iba a dar el pase. Los elegidos aparecen en estos momentos. Estamos construyendo algo sólido a futuro. Eso hace que todo el mundo se sienta muy orgulloso. El partido de hoy es un resumen de toda la temporada en cuanto a superar obstáculos", manifestó.

"No nos hemos vuelto locos y con nuestra idea hemos conseguido meternos en Europa en un año en el que sabíamos que iba a ser muy difícil luchar por algo más que la salvación. Me alegro por mi familia, que han vivido momentos complicados estos años. Y por la afición. He vivido un año genial en el primer año completo en el club de mi vida", añadió.

Por último, expresó su gratitud a todo su cuerpo técnico y a todos sus jugadores y reivindicó el trabajo de cantera que tanto éxito le ha dado al Celta esta temporada.

"Tenemos que mirar a nuestro alrededor antes de mirar arriba y valorar el talento que tenemos al alcance de la mano y la capacidad que hay. A ver si esto vale para que dejemos el clasismo a un lado y miremos por el talento y no por el DNI. Tenemos un auténtico privilegio. Hay 21 personas en el cuerpo técnico del Celta. No es un triunfo de Claudio o de Iago. Es de toda la estructura del Celta, aficionados y periodistas", concluyó. EFE.