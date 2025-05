Venezuela tilda de "show" y "tragicomedia" el encuentro entre Albares y el excandidato opositor González

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha criticado este jueves el encuentro mantenido en la víspera entre su homólogo español, José Manuel Albares, y el opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González, en lo que ha calificado de "show" y "tragicomedia" destinado a "rendir cuentas a" Estados Unidos.

"¿Reunión diplomática o sketch decrépito de comedia? La supuesta "reunión de alto nivel" entre José Manuel Albares y Edmundo González Urrutia parece más una tarea encargada desde Miami que un acto de política exterior. Un encuentro para rendir cuentas a (el secretario de Estado estadounidense) Marco Rubio, verdadero jefe de esta tragicomedia disfrazada de diplomacia", ha declarado en su cuenta de Telegram.

El titular de la cartera diplomática ha calificado a González de "excandidato por encargo", y ha asegurado que éste "interpreta su papel con entusiasmo: el del fantoche, derrotado por la realidad y sostenido por el autoengaño".

Así, ha considerado que el opositor venezolano, asilado en España, "no preside nada, no representa a nadie, pero ahí está, actuando como si lo suyo fuera una causa y no un elemento de utilería", antes de denunciar que su reunión con el ministro español "no tiene nada que ver con Venezuela".

"Es un show para alimentar titulares y justificar un liderazgo de la ultraderecha que solo existe en las redes sociales y en los reportes que envían a sus padrinos del norte", ha añadido en alusión a las autoridades estadounidenses.

Albares y González han mantenido este miércoles un encuentro que ha permitido a ambos intercambiar "impresiones sobre Venezuela", según han indicado fuentes de Exteriores a Europa Press, que no han querido entrar en detalles sobre los términos en los que se ha abordado la situación en el país latinoamericano.

Cabe recordar que ni España ni sus socios de la UE reconocieron los resultados de las elecciones de julio de 2024 en los que resultó reelegido Nicolás Maduro, si bien el Gobierno español no ha dado el paso de considerar a González como presidente electo, como sí han hecho otros países, después de que la oposición presentara actas electorales que así lo confirmarían.

El de este miércoles habría sido el tercer encuentro entre Albares y González desde que este fue trasladado a España a bordo de un avión de la Fuerza Aérea tras haberse refugiado en la residencia del embajador español el 8 de septiembre de 2024.

El último contacto conocido hasta la fecha tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, cuando el ministro le notificó que el Gobierno había acordado concederle asilo político en España y que tenía "total libertad de desplazamiento para entrevistarse con quien desee".