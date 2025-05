Pedro Martínez sobre Joel Soriano: "No podemos esperar mucho de él"

Valencia, 23 may (EFE).- El entrenador de Valencia Basket Pedro Martínez señaló sobre el último fichaje del club, el pívot dominicano Joel Soriano, que no deben de esperar mucho de él ya que explicó que es un jugador joven, sin experiencia en la liga española y que dispondrá de poco tiempo para adaptarse a un baloncesto distinto como es el del equipo valenciano, aunque matizó que espera que les ayude y asumió la responsabilidad de su contratación.

Soriano firmó la semana pasada un contrato hasta el final de la temporada con opción a una más con el Valencia Basket y fue inscrito este jueves, por lo que el dominicano viajará a Tenerife en su estreno en una convocatoria.

"Tanto Joel como el resto de jugadores que tenemos en la plantilla tienen que ayudar y a lo mejor uno ayuda jugando dos minutos y otro ayuda jugando 22 y haciendo dos puntos. No todo son las estadísticas o las acciones individuales y después también hay un cosa muy importante que es el día a día", indicó.

"Lo único que digo del Joel Soriano es que no podemos esperar mucho de él porque es un chico joven, que nunca ha jugado en la Liga acb, ni con nosotros, que no somos un equipo fácil porque jugamos de una manera diferente a como juegan otros equipos y eso para él es algo nuevo y además no tiene mucho tiempo", comentó.

El técnico recalcó que "eso se lo he explicado a él, que es el primero que tiene que tener paciencia, de no pensar que en su anterior equipo jugaba 25 o 26 minutos por partido porque eso aquí no le va a pasar, porque no le pasa a ninguno y menos a él que acaba de llegar. Simplemente subrayo eso, pero no quiero que se vea como una crítica porque el máximo responsable que esté aquí soy yo".

"La decisión de que esté aquí es mía y si sale mal, y cuando acaba la temporada decidimos: qué mal jugó Soriano o que no ha jugado como esperábamos, el responsable seré yo y no otro, pero espero de él que nos ayude", prosiguió.

Respecto a la opción de ampliar el contrato del pívot a la próxima campaña señaló que "es una opción que tenemos, como se decidió, y sería fantástico y nos alegraríamos mucho por el jugador que se quedara, es una opción que tenemos y ya veremos". EFE