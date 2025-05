Modric, un fichaje muy rentable, gestiona Modric Family SL

Madrid, 23 may (EFE).- Luka Modric, capitán del Real Madrid, anunció su adiós al club, con el orgullo de ser uno de los fichajes más rentables en la historia del Real Madrid. Llegó procedente del Tottenham a cambio de 35 millones de euros. Antes, el Tottenham había abonado 22,5 millones al Dinamo de Zagreb por su traspaso. 28 títulos -6 Champions- y un Balón de Oro-, le sitúan en la cima del rendimiento deportivo.

Modric creó el 20 de octubre del 2020 la sociedad inmobiliaria Modric Familiy SL, cuyo objeto social es la compra, promoción, construcción, rehabilitación, arrendamiento, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones.

Junto a su mujer, Vanja, administra propiedades inmobiliarias -solares, pisos y plazas de garaje-, en Madrid.

"Ella se sacrificó por completo por mí y nuestra familia. Esta mujer extraordinaria con una personalidad extraordinaria lo es todo para mí. Si no hubiera aparecido en mi vida cuando tenía diecinueve años, ciertamente no habría podido lograr aquello de lo que hoy estamos tan orgullosos", escribió Luka Modric en su libro autobiográfico.

Modric, según diferentes fuentes del mercado, cuenta con el asesoramiento fiscal del despacho Senn Ferrero Asociados, boutique española especializada en el asesoramiento integral en la industria del deporte y entretenimiento que ofrece un servicio personalizado en cualquier lugar del mundo, y que pilota el ejecutivo Julio Senn, ex director general del Real Madrid.

Luka, uno de los jugadores más queridos por la afición madridista, conduce un BMW XM -653 CV-, que eligió a inicio de temporada por el convenio de patrocinio que tiene el Real Madrid con la firma alemana.

Modric es además una de las imágenes de Nike, la compañía que viste también a la selección de Croacia, donde el número 10 del Real Madrid ha sido su gran capitán en el último ciclo exitoso de su equipo nacional.

Selección en la que continuará, con el gran objetivo de participar en el Mundial de 2026, que sería el quinto para él.

Hasta entonces, proseguirá su trayectoria deportiva en otro club un año más. Dejará el Real Madrid tras el Mundial de Clubes que se disputa del 14 de junio al 13 de julio. Así lo desveló el propio Modric en sus redes sociales.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", continuó.

Modric agradeció "de corazón" tanto al club como al presidente, Florentino Pérez, y todos sus compañeros y entrenadores la ayuda "durante todo este tiempo".

"A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu... Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz", prosiguió.

"Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento", aseguró. EFE