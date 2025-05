Hartnett de BofA recomienda bonos del Tesoro a 30 años ante alza de rendimientos

(Bloomberg) -- Los inversores deberían aprovechar la caída de los bonos del Tesoro a largo plazo, ya que es probable que el gobierno haga caso de las advertencias de los vigilantes de los bonos para controlar su deuda, según Michael Hartnett, de Bank of America Corp.

Los bonos del Tesoro a 30 años son un “gran punto de entrada”, con un rendimiento superior al 5%, escribió el estratega. Los inversores en bonos están “motivados para castigar la trayectoria claramente insostenible de la deuda y el déficit”, añadió.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses se han disparado esta semana, ya que el plan de recortes fiscales del presidente Donald Trump ha despertado la preocupación de que añada billones de dólares en los próximos años a un déficit presupuestario ya abultado, en un momento en que el apetito de los inversores por los activos estadounidenses está disminuyendo en todo el mundo. La confianza en los bonos del Tesoro también se ha visto afectada desde que Moody’s Ratings retiró a Estados Unidos su máxima calificación crediticia a finales de la semana pasada.

El rendimiento a 30 años subió hasta el 5,15% el jueves, rozando su máximo en dos décadas. Los bonos a largo plazo de Japón, Alemania, Australia y Reino Unido también se han visto sometidos a presión, mientras que las acciones estadounidenses y el dólar han retrocedido.

Hartnett ha recomendado los bonos frente a las acciones para este año. El estratega afirmó en una nota publicada el jueves que los bonos del Tesoro reflejan ahora los factores que impulsan un mercado bajista, con los retornos anualizados a 10 años de los bonos del Estado a largo plazo cayendo a un mínimo histórico del -1,3% en enero.

Nota Original: BofA’s Hartnett Says Buy the Dip in Treasuries as Yields Top 5%

--Con la colaboración de Michael Msika.

