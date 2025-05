Aitana Bonmatí: No es un partido fácil, no lo damos por hecho pese a "cartel" de favoritas

Lisboa, 23 may (EFE).- La mediocentro del FC Barcelona Aitana Bonmatí afirmó este viernes en Lisboa que la final de la Liga de Campeones femenina contra el Arsenal, que se juega este sábado, no va a ser un partido fácil ni lo dan por hecho, pese a tener el "cartel" de favoritas.

"Creo que puede ser normal que nos pongan el cartel de favoritas por todo lo que llevamos haciendo los últimos años, pero nosotras y nosotros dentro del vestuario sabemos de la importancia del partido de mañana", dijo en una rueda de prensa junto al entrenador del Barça, Pere Romeu, y su compañera Alexia Putellas.

"Sabemos que es una final y aunque sea un rival nuevo o que hace muchos años que no está en una final -reflexionó-, para nosotras no es un partido fácil y no lo damos por hecho".

"Es difícil jugar y evidentemente es una final y puede ganar cualquiera", apuntó Bonmatí.

Reconoció que, para ella, fue una sorpresa que el Arsenal derrotara al Lyon en las semifinales, pero que sin duda las 'gunners' se merecen estar en la final porque marcaron cuatro goles a las francesas.

Tras haber jugado cinco finales de la Liga de Campeones y a la hora de reflexionar qué ha aprendido a lo largo de este periplo, apuntó que si empieza no termina.

"Como decía Alexia hace un momento, creo que es el camino que nos ha tocado y del camino se aprende mucho. Si pienso en la primera final que jugamos en Budapest, un equipo sin experiencia que iba a disfrutar de aquella final y a ver qué pasaba, y ahora somos seguramente el equipo a batir con mucha experiencia", reflexionó.

Aseguró que esta experiencia, como la adquirida en otras ocasiones, es algo positivo para ellas, ya que les hacer saber estar y en este tipo de partidos, como el de mañana, "saber estar es muy importante, saber sufrir, saber jugar con el balón, es algo favorable". EFE

(foto) (vídeo)