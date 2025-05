Trump acepta jet de lujo donado por Catar como Air Force One

(Bloomberg) -- El Departamento de Defensa aceptó formalmente un lujoso avión jumbo Boeing Co. 747-8 donado por Catar que servirá temporalmente como el nuevo Air Force One del presidente Donald Trump. Es uno de los regalos extranjeros más costosos jamás ofrecidos al gobierno de Estados Unidos.

La medida responde al deseo de Trump de contar con un nuevo avión presidencial, tras años de retrasos en el contrato entre el Gobierno estadounidense y Boeing para renovar la flota. Sin embargo, el obsequio ha despertado inquietudes éticas y de seguridad, y legisladores de ambos partidos han criticado la decisión.

“El secretario de Defensa ha aceptado un Boeing 747 de Catar conforme a todas las normas y reglamentos federales”, declaró en un comunicado Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono. “El Departamento de Defensa se encargará de garantizar que se consideren las medidas de seguridad y los requisitos funcionales para un avión que transporta al presidente de EE.UU.”.

Parnell remitió las consultas adicionales a la Fuerza Aérea, que supervisa los aviones presidenciales. Un segundo portavoz del Pentágono evitó pronunciarse sobre los costos estimados, el calendario de conversión del avión o la revisión del cumplimiento normativo.

“Siguiendo las instrucciones del secretario de Defensa, la Fuerza Aérea se prepara para adjudicar un contrato que permita modificar un avión Boeing 747 para transporte aéreo ejecutivo”, indicó un vocero de la Fuerza Aérea a Bloomberg News. “Los detalles del contrato son confidenciales”.

Trump defendió la decisión el miércoles durante un evento en la Casa Blanca con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, de visita oficial en el país.

“Le están dando un jet a la Fuerza Aérea de EE.UU., y eso es algo fantástico”, afirmó.

Según el acuerdo, el avión de Catar se utilizará como solución provisional mientras Boeing completa la fabricación de dos nuevos jets presidenciales. Trump aseguró que no volverá a utilizarlo tras dejar el cargo. Informes anteriores sugieren que la aeronave podría terminar siendo exhibida en una biblioteca presidencial.

Legisladores y los organismos de control del gobierno estadounidense han criticado el plan, señalando que añade otro conflicto de intereses para un presidente cuyas funciones oficiales han estado vinculadas a los negocios de su familia en Medio Oriente.

Se desconoce el valor exacto del avión, y Boeing ha descontinuado la producción de sus icónicos jumbos de fuselaje ancho. El avión probablemente se vendería por entre US$75 millones y US$100 millones, según Cirium Ascend Consultancy. Su lujoso interior —con sillones, sofás, paneles de madera y una suite principal— podría añadir US$25 millones más.

--Con la colaboración de Jennifer A Dlouhy y Kate Sullivan.

