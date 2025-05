Temas del día de EFE Internacional del 22 de mayo de 2025 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Ginebra - Un total de 198 camiones han entrado en la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom, según la ONU, que confirmó además que ha enviado alrededor de 90 camiones de ayuda humanitaria al interior, mientras siguen los ecos del incidente con diplomáticos europeos y árabes en Cisjordania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se ha enviado información de que la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza ha matado a 16.503 menores de edad, incluidos más de 900 bebés de menos de un año, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

(Texto)

- Se ha enviado información de que al menos 30 personas murieron en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde anoche y de que al menos 29 niños y ancianos han muerto de hambre en la Franja en los dos últimos días.

(Texto)

- El ministro de Salud de Palestina, Maged Abu Ramadan, ofrece en Ginebra una rueda de prensa en el marco de su participación en la 78ª Asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando redobla la presión internacional contra Israel para permitir la entrada urgente de ayuda humanitaria a Gaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente de la sociedad de socorro Media Luna Roja Palestina, Younis Al Khatib, mantiene un encuentro con la prensa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, continúa reuniéndose con altos cargos en el segundo día de su visita oficial al Líbano, donde la víspera acordó la creación de un comité conjunto para supervisar la situación en los conflictivos doce campos de refugiados de la comunidad en territorio libanés.

(Texto) (Audio)

EEUU TIROTEO

Washington - Un hombre y una mujer empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC), donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano (AJC)

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se han enviado ya los detalles de la investigación y se están enviando reacciones de condena, entre ellas las de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Israel, Isaac Herzog, y del primer ministro, Benjamin Netanyahu, así como de varios países occidentales)

UCRANIA GUERRA

Kiev - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, continúa sus consultas con los líderes europeos que le han respaldado en sus contactos con el presidente de EEUU, Donald Trump, a la espera de que el Kremlin presente sus condiciones para que pueda declararse un alto el fuego que permita avanzar en las negociaciones de paz.

(Texto) (Foto)

- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita a Noruega, en donde se entrevistará con el primer ministro de este país nórdico, Jonas Gahr Støre, y los ministros de Defensa y de Exteriores, Tore Sandvik y Espen Barth Eide, respectivamente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PRESUPUESTO

Washington - La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. aprobó este jueves por estrecho margen el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente, Donald Trump, que ahora pasará a discusión en el Senado.

(Texto) (Foto)

G7 FINANZAS

Toronto - La reunión en Banff (Canadá) de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 finaliza este jueves con sesiones sobre delitos financieros y la inteligencia artificial, en una cumbre dominada por la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Se publican en París las estadísticas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en los países del G20.

EEUU CRIPTOMONEDAS

Nueva York - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organiza de nuevo este jueves una gala de promoción de criptomonedas, incluida la suya, el $Trump y la USD1, considerada una "stablecoin" (criptomoneda estable) vinculada a uno de sus hijos, que está respaldada por bonos del Tesoro y ha generado múltiples críticas por su conexión con Binance, bajo la lupa del regulador estadounidense.

(Texto) (Foto) (Audio)

MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - Las autoridades de Ciudad de México continúan la investigación sobre el asesinato de dos funcionarios de gobierno local en el que participaron "al menos cuatro personas" y que contó con "un amplio de grado de planeación", pero del que por el momento se desconoce el móvil, en medio de la ola de violencia que vive el país norteamericano.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU ESPAÑA

Washington- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibe este jueves a su homólogo español, José Manuel Albares, quien acude a Washington a invitación de la Administración de Donald Trump y con el objetivo de impulsar el vínculo transatlántico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Directo)

VENEZUELA ELECCIONES

Caracas - La campaña política para los comicios regionales y legislativos del domingo en Venezuela concluye este jueves con la convocatoria a una gran concentración del chavismo en Caracas, mientras la oposición, que acude dividida a unos comicios en los que ha advertido sobre la escasa información hacia los votantes, apela a recorridos y mítines en distintos puntos del país.

(Texto) (Foto) (Video)

ECUADOR INVESTIDURA

Quito - La "guerra" lanzada contra el crimen organizado, el déficit de la economía ecuatoriana y la creación de empleo se presentan como los tres grandes retos que abordará el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su nuevo mandato para el que fue reelegido hasta 2029.

(Texto)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Paul Mescal y Josh O'Connor protagonizan una de las películas mas esperadas de la competición de Cannes, 'The History of Sound', del sudafricano Oliver Hermanus, que se presenta este jueves en rueda de prensa, al igual que 'Sentimental Value', del danés Joachim Trier, y 'Romería', de Carla Simón.

(Texto) (Foto)

- La Cinef, la sección de cortometrajes propuestos por escuelas de cine al Festival de Cannes, anuncia los premios de esta edición. (Texto)

CHILE POESÍA

Santiago de Chile - Convencido de que "la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza", el poeta chileno Raúl Zurita, uno de los mayores autores vivos en castellano, reflexiona en una entrevista con EFE sobre el valor y el porvenir de los versos frente a los desafíos que emergen en el "feroz" mundo actual. Por Paula Padilla Argelich

(Texto) (Foto) (Vídeo)

KIM KARDASHIAN

París - Las defensas de los acusados por el robo de joyas a Kim Kardashian ocurrido en París en octubre de 2016 concluye su alegato después de que la Fiscalía solicitara de 6 a 10 años de cárcel para ocho de los diez imputados.

(Texto)

ISABEL ALLENDE

Madrid - La escritora chilena Isabel Allende, la autora más leída en español, ha asegurado este jueves, en su discurso de investidura como doctora honoris causa en Humanidades por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que "memoria y literatura son inseparables" y que ambas la han definido.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Este jueves se enviará la segunda parte de una serie especial con motivo de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela del domingo, que incluirá entrevistas con los opositores Henrique Capriles y Juan Requesens, así como sendos temas sobre como concurre la oposición y el chavismo a las elecciones y unas claves sobre la elección en Esequibo.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h.- Miami.- EEUU OCIO.- Universal inaugura este jueves en Orlando (Florida) Epic Universe, su cuarto y más grande parque temático, con una inmersión en cuatro mundos temáticos interconectados por el Celestial Park, un parque con una montaña rusa que en realidad son dos que compiten una al lado de la otra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Washington.- FMI ECONOMÍA.- Rueda de prensa de la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. Contenido embargado hasta las 11.00 ET.

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el indicador global de la actividad económica (IGAE) de marzo tras una caída del 0,7 % en febrero. (Texto)

16:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos de la inflación de la primera quincena de mayo tras repuntar 3,93 % en abril. (Texto)

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CAFÉ.- La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) da a conocer los nuevos planes para Almacafé, la empresa que se desempeña como el operador de servicios logísticos e industriales de esa compañía. Auditorio Torre C – Federación Nacional de Cafeteros Calle 73 # 8-13, primer piso, Bogotá. (Texto)

Washington.- EEUU ESPAÑA.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibe a su homólogo español, José Manuel Albares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- G7 FINANZAS.- La reunión en Banff (Canadá) de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 finaliza este jueves con sesiones sobre delitos financieros y la inteligencia artificial en una cumbre dominada por la guerra arancelaria desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE POESÍA.- Convencido de que "la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza", el poeta chileno Raúl Zurita, uno de los mayores autores vivos en castellano, reflexiona en una entrevista con EFE sobre el valor y el porvenir de los versos frente a los desafíos que emergen en el "feroz" mundo actual. Por Paula Padilla Argelich (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- Tras mantener varios encuentros en China y en la Unión Europea, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, participa en Montevideoo del lanzamiento de la candidatura de Fernando Mattos para director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (Texto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INVESTIDURA.- La "guerra" lanzada contra el crimen organizado, el déficit de la economía ecuatoriana y la creación de empleo se presentan como los tres grandes retos que abordará el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su nuevo mandato para el que fue reelegido hasta 2029. (Texto)

Nueva York.- EEUU PROTESTAS.- Mahmoud Khalil, el activista detenido por liderar las protestas propalestinas el año pasado en la Universidad de Columbia, afronta una nueva audiencia en un tribunal de Luisiana (EE.UU.)

Washington.- EEUU CRIPTOMONEDAS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, organiza una gala de promoción de criptomonedas. Trump National

Caracas.- VENEZUELA ELECCIONES.- Venezuela termina la campaña electoral para los comicios regionales y legislativos previstos para el próximo 25 de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas - ONU CONFLICTOS - El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre "la protección de los civiles en los conflictos armados". (Texto) (Foto) (Video)

Miami (EE.UU.).- HURACANES ATLÁNTICO.- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos presenta el pronóstico oficial de huracanes de la temporada del Atlántico 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Mario Vargas Llosa dedicó su ficción a indagar en el impacto de las fuerzas de la historia y la política sobre la vida privada de la gente, , según dijo a EFE el novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez. (Texto) (Foto)

Bogotá - COLOMBIA ESPAÑA - La XII Muestra de Cine Español arranca este jueves en Bogotá con la proyección de ‘Los destellos’, el tercer largometraje de la directora zaragozana Pilar Palomero, ganadora en 2021 del Goya a mejor dirección novel por su ópera prima, ‘Las niñas’.(Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA DERECHOS HUMANOS - El Museo Sitio de Memoria ESMA marca este jueves su décimo aniversario con un acto conmemorativo que reunirá a referentes de derechos humanos, sobrevivientes, familiares y especialistas. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ BOLIVIA - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, celebra este jueves su rueda de prensa semanal en medio de la polémica generada después de que el líder sindical Raúl Méndez se refugiase ayer en la Embajada de Bolivia, anticipándose a una orden de captura emitida más tarde contra él y otros miembros de su sindicato, en medio de protestas en el país. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

12:00h.- Vilna.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Defensa, Boris Pistorius, se encuentran de visita oficial en Vilna, donde dan la bienvenida a la 45ª Brigada Blindada alemana "Lituania", que formará parte de la brigada germana permanente en el país báltico, que estará completada en 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El presidente de la sociedad de socorro la Media Luna Roja Palestina, Younis Al Khatib, mantiene un encuentro con la prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Roma.- UE ITALIA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el ministro italiano de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ofrecen en Roma una rueda de prensa conjunta. (Foto) (Video)

13:30h.- Oslo.- UCRANIA GUERRA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita a Noruega, en donde se entrevistará con el primer ministro de este país nórdico, Jonas Gahr Støre, y los ministros de Defensa y de Exteriores, Tore Sandvik y Espen Barth Eide, respectivamente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La española Gala Hernández López presenta en la Quincena de Cineastas de Cannes su corto documental '+10k', la obra con la que pone fin a una suerte de trilogía que ya le ha dado un César y en la que explora universos y personajes opuestos a ella para desmontar sus propios prejuicios. (Texto) (Foto)

16:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Ceremonia de anuncio de los premios de la CINEF, la sección de cortometrajes propuestos por escuelas de cine al Festival de Cannes donde participan, entre otros, dos proyectos españoles y uno argentino. (Texto)

17:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Alfombra roja del estreno mundial de ‘Ballerina’, filme de acción de la franquicia 'John Wick' que protagoniza la actriz cubano española, Ana de Armas junto al canadiense Keanu Reeves. Leicester Sq (Vídeo)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro de Salud de Palestina, Maged Abu Ramadan, ofrece una rueda de prensa en el marco de su participación en la 78ª Asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA SHÓLOJOV.- Se celebra en Moscú una exposición dedicada a los 120 años del nacimiento del escritor ruso Mijaíl Shólojov, Nóbel de literatura en 1965, y a su obra literaria durante la Segunda Guerra Mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- ONU JUSTICIA.- 34ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) de la ONU centrada en las nuevas formas de delitos, incluyendo los que afectan al medio ambiente y a la propiedad cultural entre otros.

Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Consejo de Mercado Interior e Industria de la UE. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Directo)

Oriente Medio

El Cairo.- CATAR FORO.- Tercera y última jornada del Foro Económico de Catar en Doha, con el tema de 'El camino hacia 2030: transformar la economía mundial'.

Riad.- A.SAUDÍ ESPAÑA.- Jornada del Foro Empresarial Arabia Saudí - España en Riad en la que participa el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo.

Riad - Arabia Saudí y España buscan afianzar y mejorar su cooperación en áreas estratégicas como servicios logísticos, construcción, alimentación o deportes, asuntos que centran este jueves un foro empresarial entre los dos países y al que asiste el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo. (Texto) (Foto)

África

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (CDC de África) aborda en su rueda de prensa telemática semanal las urgencias sanitarias del continente, incluida la epidemia de mpox. (Texto)

Abiyán.- UNESCO PREMIO.- La Unesco entrega en una ceremonia en Abiyán a Antonio Costa, ex primer ministro portugués y presidente del Consejo Europeo, el Premio Félix Houphouët-Boigny-Unesco para el fomento de la paz. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245