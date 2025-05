Las nuevas gafas de Google, un Grok 'polémico' y otros clics tecnológicos en América

Esneyder Negrete

Bogotá, 22 may (EFE).– Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Gafas de Google: prometen todo, traducen a medias

Google vuelve a intentarlo con las gafas inteligentes y presentó esta semana sus nuevas Android XR, ahora potenciadas con la IA Gemini y capaces de traducir conversaciones en vivo (o al menos, eso prometen).

Las gafas, que se conectan al teléfono y muestran información en la lente, buscan ser más elegantes gracias a alianzas con Gentle Monster y Warby Parker.

Durante la demostración en el Google I/O, la traducción en tiempo real entre farsi, hindi e inglés dejó a todos boquiabiertos… ¡Hasta que falló en pleno escenario!

A pesar del tropiezo, el gigante de Mountain View asegura que estas gafas son su mayor salto en años, aunque no dio detalles sobre precio ni fecha de lanzamiento.

Grok se equivoca y desata polémica

La inteligencia artificial también puede tener días malos… y el chatbot Grok, de xAI, empresa de Elon Musk, acaba de protagonizar uno.

Una "modificación no autorizada" hizo que Grok calificara la situación de los afrikáners en Sudáfrica como "genocidio blanco", incluso cuando le preguntaban sobre videojuegos o deportes. El desliz encendió las alarmas: xAI admitió el error, prometió más transparencia y anunció que publicará los comandos internos del bot para evitar futuras equivocaciones.

El episodio llega justo cuando política y tecnología se cruzan: Estados Unidos recibió a los primeros refugiados afrikáners y el tema escaló hasta la Casa Blanca.

Mientras tanto, Sam Altman, jefe de OpenAI y viejo rival de Musk, no perdió la oportunidad de lanzar un dardo sarcástico: "Seguro que xAI dará una explicación completa y transparente…".

La IA de Meta, ahora a la carta

Meta puso toda la carne en el asador y esta semana liberó las sesiones de desarrollador de Llamacon, su primera conferencia de inteligencia artificial realizada a finales de abril, para que cualquiera pueda verlas cuando quiera, incluso en pijama desde la sala de su casa.

El plato fuerte es la Llama API, la nueva ruta exprés para que cualquier hijo de vecino acceda a la inteligencia artificial de Meta con solo un par de clics.

Hay tutoriales para personalizar tu propia Llama, y empresas como Sourcegraph ya le están sacando jugo. Además tienen una caja de herramientas llena de trucos para mantener cualquier IA bajo control.

Y si te da miedo que la cosa se descontrole, Meta también presentó Llama Guard y PromptGuard, el "paracaídas" para desarrolladores. Las sesiones están disponibles en www.llama.com

México contra MrBeast

El youtuber más famoso del planeta, el estadounidense James Stephen 'Jimmy' Donaldson, MrBeast, se metió en líos legales tras visitar las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Calakmul, Becán y Chicanná para grabar su nuevo video: "Me pasé 100 horas explorando la selva maya", aseguró.

MrBeast grabó su último video en zonas arqueológicas mayas y terminó bajo investigación porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México y la Secretaría de Cultura lo acusan de promocionar marcas como Feastables y Walmart en sitios protegidos, algo prohibido por la ley del país norteamericano.

Mientras tanto, MrBeast asegura que todo fue con permiso y que hasta recibió el apoyo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien agradeció la visibilidad internacional. El caso sigue abierto.

Tesla suelta sus robotaxis en Austin

Elon Musk ya se echó otro trompo a la uña: anunció que a finales de junio la ciudad de Austin, capital del estado de Texas, será la pista de pruebas para los primeros diez robotaxis de Tesla.

Si no se estrellan, el magnate prometió llenar la ciudad de estos modelos.

"Es prudente empezar con un pequeño número, confirmar que las cosas van bien y ampliarlo", afirmó.

Eso sí, los carros solo circularán por zonas "controladas" y bajo la mirada atenta de Tesla, como mamá vigilando la piñata de sus hijos.

Pero los medios ya levantaron la ceja: Forbes advirtió de que esto suena más a "desastre anunciado" que a revolución.

Microsoft dice: '¡Yo no fui!' en Gaza

Microsoft salió a decir '¡yo no fui!' tras revisar con lupa si su tecnología de Azure y su inteligencia artificial (IA) habían sido usadas por el Ejército israelí para "atacar o causar daños a personas en el conflicto de Gaza".

Después de entrevistas, documentos y una investigación externa, la empresa estadounidense asegura que no encontró pruebas de que sus servicios de la nube hayan servido para causar daño en la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Eso sí, como buen vecino que no se mete en líos, Microsoft admite que no puede ver todo lo que hacen sus clientes con sus programas, pero recuerda que su "código de conducta" exige no usar la IA para 'romper la ley'.

Bing baja el interruptor a buscadores alternativos

Como diría Chespirito, "fue sin querer queriendo"… Microsoft anunció que el 11 de agosto bajará la cortina de la API de Bing Search, esa herramienta secreta que usaban muchos buscadores alternativos para rivalizar con Google.

¿La solución oficial? Migrar a una nueva opción de IA en Azure, pero para muchos desarrolladores esto suena más a 'cambiar oro por espejos'.

Mientras DuckDuckGo, el 'patito feo' que no quiere ser Google, seguirá con acceso VIP, el resto de las startups tendrán que buscarla por otro lado.

Y como si fuera poco, Microsoft aprovechó la semana para despedir a 6.000 empleados. En resumen, en la jungla tecnológica, 'el que no corre, vuela' y la IA es la nueva reina del baile. EFE

