Jake Dixon se muestra "entusiasmado y con muchas ganas de correr en casa"

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El británico Jake Dixon (Boscoscuro), tercero en la clasificación provisional del Mundial de Moto2, se muestra con "muchas ganas de correr este fin de semana en Silverstone", escenario del Gran Premio del Reino Unido.

"Es mi carrera de casa, lo que siempre es especial, pero el circuito es fantástico y me encanta correr allí, en donde he tenido grandes recuerdos en el pasado y no sólo por mi increíble victoria del año pasado", recuerda Dixon en la nota de prensa de su equipo.

"Fue el circuito en el que corrí con una MotoGP por primera vez, así que algunos de los mejores momentos de mi carrera han tenido lugar allí y no hay mejor sensación que correr delante de tu público, pues sólo tengo la oportunidad de hacerlo una vez al año y es fantástico recibir un apoyo tan increíble de los aficionados", reconoce el británico.

"Creo que la Boscoscuro se adaptará muy bien al trazado de Silverstone ya que le gustan las curvas rápidas y fluidas y eso es lo que ofrece Silverstone, así que estoy impaciente por empezar y ponerme a trabajar con mi equipo para ver si podemos dar a los aficionados británicos algo por lo que animarse una vez más", agregó Jake Dixon. EFE