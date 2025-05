Isabel Allende defiende la memoria y la migración al ser investida honoris causa en España

Madrid, 22 may (EFE).- La escritora chilena Isabel Allende, la autora más leída en español, aseguró este jueves, en su discurso de investidura como doctora honoris causa en Humanidades por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que "memoria y literatura son inseparables" y que ambas la han definido.

"Para quienes carecemos de raíces, la memoria es indispensable", dijo Allende. "He sido siempre extranjera, refugiada, inmigrante, estoy de visita en la Tierra", agregó durante el acto académico de investidura, que tuvo lugar en la sede del Instituto Cervantes.

La escritora dijo entender la escritura como "un intento de comprender la confusión de la vida y de preservar la memoria" y reivindicó el poder de la palabra escrita "como medio de comunicación, no como un fin en si mismo".

Recordó que su primera novela, la celebrada 'La casa de los espíritus', se gestó "en la nostalgia del exilio", con la casa de sus abuelos como lugar de inspiración y evocó una infancia marcada por "la inseguridad y el temor" como, a su juicio, les ocurre a casi todos los niños. "Ese cuento de la infancia feliz es un invento americano".

Una vida llena de "momentos oscuros y luminosos" y un "destino novelesco", con éxitos, amores, pérdidas, separaciones y lagrimas son la "realidad caótica" que ha nutrido sus libros. "La memoria y la literatura son inseparables, ambas me han definido", subrayó.

Autora de 30 libros, se declaró "adicta a las historias" y afirmó que, a sus 82 años, aún sigue viviendo años de creatividad y entusiasmo, aunque el tiempo cada vez le cunda menos.

También reivindicó su faceta de activista, aunque "con más humildad", en un mundo "que se está rompiendo a pedazos". Consciente de que su labor "es una gota de agua en un desierto de necesidades", afirmó que eso no le paraliza. "Espero seguir escribiendo hasta mi último soplo de vida, si no escribo se me seca el alma".

La UIMP, con sede en Santander (norte), le entregó esta distinción por ser "una de las escritoras más influyentes de la literatura latinoamericana, leída por millones de personas en decenas de idiomas, por su capacidad para entrelazar memoria personal y colectiva y la realidad con una fantasía evocadora de la magia y el misterio de Latinoamérica".

Carmen Alemany, catedrática de literatura hispanoamericana por la Universidad de Alicante y encargada de leer la 'laudatio', repasó la trayectoria de Allende desde que irrumpió en la literatura con 'La casa de los espíritus' en 1982, cuando abrió el "erróneamente llamado postboom latinoamericano" y protagonizó el "boom hispánico femenino".

Sobrina de Salvador Allende, un hombre "que murió en defensa de las libertades", subrayó Alemany que su recuerdo late en sus novelas.

De su trayectoria mencionó también la novela autobiográfica 'Paula', "testimonio conmovedor sobre la muerte de su hija", la reivindicación del placer y el goce que hace en 'Afrodita' (1997) o su ciclo de novelas históricas y de aventuras publicadas entre 1998 y 2006 que recuperan a mujeres olvidadas: 'Hija de la fortuna', 'Retrato en sepia', 'El Zorro: comienza la leyenda' e 'Inés del alma mía'.

El rector de la UIMP, Carlos Andradas, cerró el acto destacando la "ética de la resistencia" de Allende. EFE

(foto) (vídeo)