Fondo reta a Jimmy Fallon a “apuesta amistosa” por apoyar controversial taxi aéreo

(Bloomberg) -- La empresa de taxis aéreos Archer Aviation Inc. ha sido blanco de vendedores en corto en varias ocasiones, pero el ataque más reciente tiene un giro inusual: una “apuesta amistosa” de un millón de dólares con el presentador de televisión Jimmy Fallon.

Culper Research, una firma con sede en Nueva York, acusa a Archer de haber “mentido sistemáticamente” sobre el desarrollo de su principal aeronave y de haber pagado millones de dólares para asegurar la aparición de su director ejecutivo, Adam Goldstein, el 15 de mayo en The Tonight Show con Fallon, quien un mes antes también asistió a un evento promocional de la empresa.

Ahora, Culper quiere que Fallon demuestre públicamente su convicción en el negocio.

La firma propuso que tanto Fallon como ellos depositen US$1 millón en una cuenta bloqueada. Si Fallon, acompañado por un piloto y tres pasajeros, completa un vuelo comercial conforme a las normas vigentes de EE.UU. a bordo del avión Midnight —el modelo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical de Archer— antes del final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Fallon podrá llevarse el dinero. Si el vuelo no ocurre, Culper se quedará con el dinero y lo donará a organizaciones benéficas.

La fecha no es casual: Archer ha sido nombrado proveedor oficial de taxis aéreos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

The Tonight Show y los representantes de Fallon no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. En respuesta al informe, un portavoz de Archer dijo por mensaje de texto que Christian Lamarco, fundador de Culper, “tiene fama de vender en corto y distorsionar acciones” y calificó sus afirmaciones de infundadas. En un correo electrónico, Lamarco declinó hacer más comentarios.

En su informe, Culper asegura que tuvo investigadores apostados en centros de pruebas de Archer y que, según su información, el avión “no está ni remotamente cerca de volar”, a pesar de las declaraciones de la empresa. Archer ha sido atacada anteriormente por otras firmas como Grizzly Research y Kerrisdale Capital. Según datos de S3 Partners, alrededor del 17% de las acciones en circulación de Archer se encuentran actualmente vendidas en corto.

Grandes empresas como Boeing Co. y varias startups están en carrera para desarrollar taxis aéreos eléctricos que aceleren los desplazamientos urbanos y reduzcan la congestión. Archer cuenta con el respaldo de figuras de alto perfil como Cathie Wood, cuya firma Ark Investment Management es una de sus principales inversoras.

Además de la reciente entrevista de Adam Goldstein en The Tonight Show, el 23 de abril se publicó un video en Instagram con Fallon y Goldstein, que también fue compartido en la cuenta de Archer. El video incluía imágenes del evento de presentación del avión Midnight en Nueva York.

Las acciones de Archer cerraron el martes con una baja del 0,9% en Nueva York.

