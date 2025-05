DCD>Connect Madrid 2025 pide una mayor colaboración público-privada para impulsar el sector de los centros de datos

DCD>Connect Madrid 2025 ha cerrado su 18ª edición con un nuevo récord de asistencia, al superar la presencia de los 2.000 profesionales de más de 30 países, y reclamando a las administraciones "una mayor apuesta por el sector de los centros de datos como industria del futuro".

Durante el evento, que ha contado con Aragón e Italia como región y país invitado, se han abordado las principales tendencias de futuro del sector, así como los retos que marcarán el desarrollo de los centros de datos en España y en Europa, llegando a la conclusión de que esta colaboración público-privada será clave para el futuro de la industria de los 'data center'.

"Ha llegado el momento de que el Gobierno entienda que apostar por los centros de datos es apostar por la nueva industrialización, que vendrá marcada por la llegada de nuevas tecnologías como la IA y que va a determinar la competitividad de las economías", ha señalado José Friebel, Managing Director International & Chief Growth Officer de Datacenter Dynamics.

Durante la apertura institucional, el directivo ha incidido en que sin centros de datos "no habrá avance, ni crecimiento, no habrá tecnología y no habrá IA". "Todo se resume en una idea: colaboración público-privada. Administraciones y sector mano a mano. Aquí nos tienen para ayudar, aportar, colaborar y crecer", ha concluido.

ARAGÓN E ITALIA SE POSICIONAN EN EL MAPA DE LOS 'DATA CENTERS'

Aragón, representada por su presidente, Jorge Azcón, ha jugado un rol central a lo largo de los más de 70 debates, charlas y encuentros que han conformado la agenda del evento. En ellas se ha abordado, entre otras cuestiones, las buenas perspectivas de crecimiento en la comunidad autónoma, que podrá convertirse en el corto plazo en la segunda de mayor potencia instalada del país, solo por detrás de Madrid.

El evento también ha servido de lugar de exposición para Italia, uno de los países vecinos con mayor potencial de crecimiento en el sector de los 'data center'. La posición geográfica del país transalpino, junto a su infraestructura digital robusta y una extensa red de cables submarinos, se encuentra reforzando su papel como uno de los polos de conectividad del sur del continente.

En total, más de 180 'speakers' se han dado cita en DCD>Connect Madrid 2025, que también ha acogido sendos foros centrados en Inversión, ESG e IA. El primero de ellos, ha contado con más de 45 fondos de inversión y compañías de 'colocation', convirtiéndose en el espacio idóneo para apuntalar desarrollos futuros en España. El foro ESG, por su parte, se centró en las últimas tendencias en construcción, diseño y operación de centros de datos, infraestructuras en las que la sostenibilidad y eficiencia energética juegan un papel determinante.

Finalmente, el foro sobre el impacto de la IA en el sector sirvió como punto de encuentro para abordar las posibilidades de los 'data center' para dar respuesta a uno de sus mayores retos: la llegada de la inteligencia artificial y el creciente volumen de datos que ello implica.