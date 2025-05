Ataman: El baloncesto que se juega en la Euroliga es ahora mismo mejor que el de la NBA

Redacción deportes, 22 may (EFE).- Ergin Ataman, entrenador turco del Panathinaikos, vigente campeón de la Euroliga, consideró que el baloncesto que se juega actualmente en la Euroliga es mejor que el de la NBA durante la rueda de prensa previa a la Final a Cuatro de la máxima competición europea que se jugará en Abu Dabi.

"Creo que durante estos veinticinco años la Euroliga ha ido mejorando cada uno de ellos. Para mi el baloncesto que se juega en la Euroliga es ahora mismo mucho mejor que el de la NBA. Mucha gente está dejando de seguir la NBA en Europa para seguir la Euroliga. Lo que venga en el futuro no es mi trabajo", dijo.

Ataman compareció ante los medios junto a Vassilis Spanoulis, Gerogios Bartzokas y Sarunas Jasikevicius, los entrenadores del Mónaco, el Olympiacos y el Fenerbahce respectivamente. Hubo además representación de las plantillas en las figuras de Kendrick Nunn (Panathinaikos), Mike James (Mónaco), Sasha Vezenkov (Olympiacos) y Nigel Hayes-Davis (Fenerbache).

"Estoy orgulloso de haber ganado las últimas tres Finales a Cuatro en las que he participado en los últimos cuatro años. Tanto los jugadores como yo estamos aquí para defender el título conseguido el año pasado. Estoy seguro de que mi equipo está preparado para luchar, para ganar. Y estoy seguro de que ganaremos un título más como hicimos el año pasado", apuntó Ataman.

Preguntado acerca de la posibilidad de jugar la final contra el Olympiacos, manifestó: "En estos dos años hemos jugado muchos partidos contra el Olympiacos. No estoy pensando en una posible final contra el Olympiacos porque antes tenemos que ganar al Fernbahce, que es un muy buen equipo. Y ellos tienen que ganar al Mónaco. Jugar la final contra el Olympiacos no sería nada especial porque hemos jugado muchas finales, muchos partidos contra ellos. A veces ganaron ellos y a veces nosotros, es baloncesto".

A esa cuestión respondió también Bartzokas: "La filosofía desde que estoy en el Olympiacos es ir partido a partido sin mirar más allá, disfrutar del siguiente entrenamiento y del siguiente partido. No pensamos en el domingo, tenemos que pelear por el siguiente encuentro y no mirar más allá".

En relación al duelo de semifinales contra el Mónaco y a lo que supone enfrentarse a Spanoulis, expresó: "Mañana nos enfrentamos dos grandes equipos. Si me preguntas, para mi era más difícil enfrentarme a él cuando era jugador que ahora como entrenador. Es su primera temporada como técnico a este nivel y está demostrado que es muy bueno pero como jugador ganó tres trofeos y probablemente fuese más complicado".

Para este último, ex jugador del cuadro de El Pireo, será una cita especial: "Son cuarenta minutos en los que cada uno peleará por lo suyo. Mis sentimientos y mi amor por el Olympiacos es innegable y será para siempre. Pero durante cuarenta minutos seremos rivales".

Esta será su primera Final a Cuatro en el banquillo: "Para mi siempre es divertido jugar estos partidos. Como jugador antes y ahora como entrenador para mi lo más importante es el viaje hasta llegar aquí. Ahora estamos aquí, todos los equipos a dos partidos de conquistar el trofeo y para mi no hay presión. Es disfrutar del baloncesto, hacer las cosas sencillas que venimos haciendo toda la temporada y tratar de jugar de la mejor manera. El baloncesto, como la vida, se trata de ganar o perder, no se acaba la vida en una semifinal. Seguiremos intentándolo".

"Para mi el baloncesto es lo mismo. Cuando lo jugaba como jugador pensaba mucho no solo en mi, sino en el resto de jugadores día y noche. Es más fácil entrenar que jugar al baloncesto. El baloncesto lo tienes que amar, yo lo hago con toda mi pasión y tengo la suerte de que el Mónaco me ha dado la oportunidad de entrenar a un equipo que tiene el potencial de jugar la Final a Cuatro. Estamos aquí ahora y estoy muy agradecido a la organización y a mis jugadores. Las decisiones en la pista las toman los jugadores y ellos son las estrellas", expuso.

En cuanto al otro entrenador, Jasikevicius, afirmó: "Es más difícil como entrenador. Como jugador eres responsable de ti mismo. Tienes que prepararte tu y es sencillo, entrenas, haces tu trabajo y te vas a casa. Como entrenador hay muchas responsabilidades porque tienes a los medios, a tu cuerpo técnico, al club...".

Al igual que el año pasado, los suyos volverán a enfrentarse en semifinales al Panathinaikos: "Espero que sea diferente, que el partido sea en hora, que podamos tener un buen comienzo. Pasar dos años seguidos por la misma situación con la mayoría del plantel seguramente ayude. Tenemos que hacerlo más simple y jugar un partido mejor del que jugamos en Berlín. No jugamos bien en Berlín, ellos fueron mejores en los momentos claves".

Nunn aseguró que para él no es una presión especial haber sido el MVP: "No suelo creer en la presión. Dejo que el trabajo hable por mi, me preparo de la mejor manera posible. Si el año pasado me hubieras preguntado te hubiera dicho que sentía que era el MVP por entonces. Es un deporte de equipo y no siento esa presión".

"Creo que se verá al MVP como se ha visto a lo largo de la temporada. Fue una serie muy dura contra el Efes, que defendió muy bien. Pero por suerte es un juego de equipo y tengo grandes compañeros que cuando uno no juega como se espera, hay otros que lo hacen por él. Mi ataque no fue tan bueno como el resto de la temporada pero di un paso adelante en defensa", agregó.

En la lucha por ese premio individual Vezenkov fue segundo: "No me arrepiento de nada en mi vida, tampoco de irme a la NBA; todo son experiencias. Quería hacerlo y me siento agradecido porque empecé en Chipre y de repente estaba en la NBA. Aprendí mucho allí. Allí juegan los mejores del mundo, con mucho talento, pero quería volver para sentirme importante y formar parte de una organización importante como el Olympiacos e intentar ganar trofeos. Estoy de vuelta, disfruté de cada momento".

Hayes-Davis, en cambio, habló de lo que supone trabajar con Jasikevicius: "Te grita cuando toca pero también es amistoso cuando toca. Crea un buen ambiente que permite sacar lo mejor de uno mismo".

Eso hizo también James en relación a Spanoulis: "Es algo diferente. Hemos jugado uno contra otro antes de que se convirtiese en entrenador y tuvimos conversaciones que han facilitado la transición. Confiemos en que siga yendo bien. Somos un buen equipo y tenemos nuestras opciones". EFE