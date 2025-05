Apuesta de fondos por bonos del Tesoro a largo plazo se debilita tras alza de los rendimientos

(Bloomberg) -- El aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo amenaza una vez más con poner en peligro la apuesta generalizada de los fondos de cobertura de que los bonos del Tesoro obtendrán mejores resultados que los swaps de tasa de interés.

La operación corre el riesgo de fracasar debido al aumento de los costos de financiación de las principales economías mundiales, lo que reduce la rentabilidad de la deuda pública estadounidense frente a los swaps. Esto supone un problema para los fondos de cobertura y otros operadores que se han sumado a la apuesta en las últimas semanas, así como para los estrategas de Wall Street que la han recomendado.

Los problemas para la operación han surgido al aumentar la preocupación sobre la capacidad de los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, para cubrir los enormes déficits presupuestarios, lo que ha impulsado al alza los rendimientos a largo plazo. Esa inquietud está eclipsando uno de los principales motores de la apuesta por los diferenciales de swaps, que depende de una posible medida del gobierno de Trump para ajustar el coeficiente de apalancamiento suplementario (SLR, por sus siglas en inglés) con el fin de permitir a los bancos mantener más bonos del Tesoro.

Las especulaciones en Wall Street sobre posibles ajustes del SLR habían reavivado el interés por esta apuesta en las últimas semanas. Los estrategas del Deutsche Bank Steven Zeng y Matthew Raskin escribieron en una nota a principios de mayo que esperaban más claridad sobre la reforma del SLR en junio, con una posible implementación antes de finales de año. Hasta ahora, los detalles oficiales sobre los posibles cambios siguen siendo escasos.

Aun así, estrategas de Barclays, Goldman Sachs y Société Générale, entre otros, habían recomendado recientemente esta operación.

Eso hizo que el movimiento del mercado del jueves fuera especialmente doloroso para quienes creían en la apuesta. Los rendimientos estadounidenses a treinta años se situaron por encima del 5% y rozaron el máximo de 2007, lo que provocó que el diferencial frente a los swaps SOFR con vencimientos comparables se redujera por octavo día consecutivo hasta alcanzar un mínimo de 94 puntos básicos negativos.

En el sector a 10 años, los diferenciales se han reducido hasta los 59 puntos básicos negativos, lo que ha llevado a Société Générale a retirar su recomendación de negociación.

No es la primera vez este año que la apuesta se ve sometida a presión. En abril, la agitación provocada por el anuncio del presidente Donald Trump de aranceles elevados también provocó el colapso de los diferenciales, lo que arrasó las posiciones de la operación.

