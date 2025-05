Wall Street vuelve a caer tras débil subasta de bonos Treasuries

(Bloomberg) -- Las preocupaciones de Wall Street sobre un déficit creciente que amenaza el estatus de Estados Unidos como refugio seguro se reflejaron en una venta de bonos del Tesoro por valor de US$16.000 millones que registró una demanda mediocre. Las acciones, los bonos y el dólar caen.

Los bonos del Tesoro alcanzaron mínimos de la sesión después de que la subasta de bonos a 20 años en EE.UU. registrara un rendimiento superior al 5%. Tras casi recuperar las pérdidas, el S&P 500 volvió a caer casi un 1%.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que los republicanos han llegado a un acuerdo para aumentar la deducción fiscal estatal y local a US$40.000, lo que sugiere una resolución a una de las últimas cuestiones que frenan el proyecto de ley económica del presidente Donald Trump. Aun así, el acuerdo está provocando una reacción negativa por parte de los conservadores, que presionan para que se recorten más el gasto para compensar las reducciones fiscales del paquete.

Las preocupaciones sobre el aumento de la deuda y el déficit presupuestario de EE.UU. se reforzaron el viernes, cuando Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia del país por debajo del nivel triple A. Para muchos, el mensaje fue: a menos que EE.UU. ponga en orden sus finanzas, aumentarán los riesgos percibidos de prestar dinero al gobierno. Eso dificultaría la reducción del déficit y elevaría el costo del dinero para los hogares y las empresas.

El exsecretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que le preocupa más el creciente déficit presupuestario del país que sus desequilibrios comerciales, e instó a Washington a dar prioridad a la reparación fiscal.

“Estoy muy preocupado”, dijo durante una mesa redonda en el Foro Económico de Catar el miércoles. “El déficit presupuestario me preocupa más que el déficit comercial. Por lo tanto, estoy a favor de que se recorten más los gastos, algo que es muy importante”.

Algunas de las principales novedades en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,9% a las 13:20, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,4%.El Dow Jones Industrial Average caía un 1,5%.El índice MSCI World cayó un 0,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,5%.El euro subió un 0,6% hasta US$1,1348.La libra esterlina subió un 0,4% hasta US$1,3442.El yen japonés subió un 0,7% hasta 143,53 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 1,4% hasta US$108.480,01.El ether subió un 0,8% hasta US$2.533,93.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó nueve puntos básicos hasta el 4,58%.El rendimiento alemán a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,65%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,76%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,4% hasta los 61,79 dólares el barril.El oro al contado subió un 0,7% hasta los 3312,28 dólares la onza.

