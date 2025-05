Romero: "Hoy cerramos muchas bocas"

Bilbao (España), 21 may (EFE).- El argentino Cristian 'Cuti' Romero, MVP del partido, aseguró que con la victoria de este miércoles en la final de la Liga Europa ante el Manchester en Bilbao, el Tottenham Hotspur ha "cerrado muchas bocas" y una temporada que no estaba siendo buena "de la mejor manera".

"Fue una temporada dura para nosotros. La verdad es que merecíamos terminar así porque nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Pero más allá de todo siempre damos la cara. Tuvimos demasiados lesionados y siempre se habló mal de este equipo y del técnico y hoy cerramos muchas bocas", dijo a los micrófonos de Movistar + tras el encuentro.

"Más allá de eso estamos muy contentos porque hicimos un buen partido. Nos merecíamos terminar así . Al final cerramos una temporada que parecía que estaba muy mal, peor cerramos una gran temporada con un título de campeón de Europa y estamos muy contentos con eso", continuó.

En ese sentido se congratuló de que lo que "parecía un mal campeonato" lo cerraron "de la mejor manera. "Hoy nos merecimos puntos ganadores", se felicitó, ya centrándose en lo personal.

"Las cosas que se dicen en las puertas de afuera del club yo no las puedo frenar y tampoco puedo estar aclarando todo el tiempo porque siempre me entregué al 100 por esta camiseta y con el cariño que me dan día a día en el club me demuestran que me quieren muchos, yo quiero mucho a ese club, logré un objetivo muy grande", destacó.

"El Tottenham hace muchos años que no levantaba un trofeo y vine con esa mentalidad de hacer historia, que es la única manera de dejar mi nombre grabado. Era así y lo logré. Así que estoy muy contento y ahora a disfrutar con mis compañeros y mi familia, que se lo debo todo", finalizó el central internacional argentino. EFE