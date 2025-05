Líder ecologista pide a la izquierda en Portugal "reflexión grande" tras avance de derecha

Lisboa, 21 may (EFE).- El líder del ecologista Livre, Rui Tavares, pidió este miércoles, tras reunirse con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, una "reflexión grande" tras los resultados electorales del domingo, en los que avanzó la derecha y la ultra derecha, mientras que la izquierda se desplomó.

"Propongo que haya una gran reflexión, incluso una enorme reflexión, si se quiere, de carácter histórico, pero no larga (...) tiene que producirse en los próximos meses, julio a más tardar", dijo Tavares, en referencia a la celebración de las elecciones locales, que se esperan para finales de año.

El líder de Livre, que logró seis escaños tras obtener el 4,2 % de los votos el domingo, dijo que no habló con el presidente sobre el sentido del voto de su partido respecto al futuro programa de Gobierno que se presentará en el Parlamento.

"No conocemos el programa del gobierno y por tanto no hubo intercambio de opiniones sobre un programa de gobierno que aún no conocemos", detalló Tavares.

Sin embargo, lanzó un mensaje al primer ministro en funciones y ganador de las elecciones, Luís Montenegro, al que probablemente Rebelo de Sousa encargará la formación de Gobierno, para pedirle que deje claro que no buscará una "revisión constitucional".

"O al menos diga que nunca estará a favor de ninguna enmienda a la Constitución que, en lugar de contar con dos tercios, no cuente con un consenso que abarque al menos tres cuartas partes de la Asamblea de la República, es decir, que incluya también al menos al centro-izquierda", agregó el líder político.

Esto después de que el líder de Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, anunciara que su partido presentará un proyecto de revisión constitucional tras reunirse el jueves por la mañana con el presidente portugués.

A falta de que se conozca el sentido del voto en el extranjero, que adjudica 4 escaños, la Alianza Democrática (AD) de Montenegro (centroderecha), ganó las legislativas, con 89 escaños y el 32,10 % de los votos; seguida del Partido Socialista (PS), con 23,38 % de los sufragios y 58 diputados; los mismos que el ultraderechista Chega, que tiene el 22,56 % de los votos.

Con estos resultados se constata un retroceso de los partidos de izquierda, que tendrán 69 asientos en el futuro Parlamento, frente los 92 que tenían en la legislatura anterior, mientras que la derecha tendrá en su poder 156 escaños. EFE