Galperin deja cargo de CEO de MercadoLibre para convertirse en presidente de la empresa

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de MercadoLibre, Marcos Galperin, se convertirá en presidente ejecutivo del gigante del comercio electrónico y la tecnología financiera, lo que marca el primer cambio en el máximo cargo desde que fundó la empresa más valiosa de América Latina hace más de dos décadas.

Ariel Szarfsztejn, quien ha sido ejecutivo de la compañía desde 2017, se convertirá en el nuevo director ejecutivo de MercadoLibre a partir del 1 de enero de 2026, según un comunicado de la compañía emitido el miércoles. El ejecutivo de 43 años es actualmente el presidente de Comercio de la compañía.

Las acciones de MercadoLibre subieron menos del 1%, hasta los US$2.601,97, al cierre de operaciones en Nueva York, antes de que la compañía anunciara el cambio de dirección. La acción ha subido un 53% este año.

En su presentación, MercadoLibre, con sede en Montevideo, Uruguay, dijo que Galperin, de 53 años, asumiría un “rol más estratégico dentro de la empresa” con el nuevo título.

Nota Original: MercadoLibre CEO Steps Aside After 25 Years to Be Chairman

