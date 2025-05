Musk dice que reducirá el gasto político, en golpe a republicanos

(Bloomberg) -- Elon Musk dijo que reducirá significativamente sus gastos políticos, lo que podría representar un golpe para el presidente estadounidense, Donald Trump, y los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Voy a hacer mucho menos en el futuro”, señaló Musk el martes durante un debate en el Foro Económico de Catar.

Cuando se le preguntó por qué estaba cambiando su enfoque, Musk respondió: “Creo que ya he hecho suficiente”.

El hombre más rico del mundo, con una fortuna de US$375.000 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, aportó cerca de US$250 millones a diversos grupos políticos en el ciclo electoral de 2024, más que cualquier otro donante a las elecciones estadounidenses. La mayor parte de los fondos se destinó a apoyar a Trump, que recompensó a Musk nombrándolo responsable de una ambiciosa iniciativa para reducir el tamaño y alcance del gobierno federal.

La iniciativa, denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental, le proporcionó al magnate un acceso único al presidente. Como empleado especial del gobierno, un estatus que le permite seguir siendo director ejecutivo de Tesla Inc. mientras trabaja para Trump, Musk tiene una oficina en el Ala Oeste e incluso ha pasado la noche en la residencia de la Casa Blanca.

Pero la influencia de Musk en la política electoral también ha mostrado sus debilidades, ya que los demócratas han aprovechado la imagen de un multimillonario empresario tecnológico que recorta puestos de trabajo y funciones del gobierno. A pesar de los US$20 millones de apoyo de Musk, los conservadores no lograron revertir la mayoría liberal de 4-3 en la Corte Suprema de Wisconsin el mes pasado, ya que la carrera se convirtió en gran medida en un referéndum sobre el propio Musk.

Los intereses empresariales de Musk también han sido objeto de reacciones adversas, con manifestaciones y actos de vandalismo contra concesionarios y vehículos de Tesla.

Los republicanos del Congreso probablemente contaban con la generosidad de Musk el próximo año para mantener el control del Congreso, donde el partido solo tiene una escasa mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Históricamente, los presidentes casi siempre pierden escaños en la Cámara en esas elecciones intermedias, y los mercados de predicción le dan al partido de Trump una probabilidad entre cinco de mantenerla después de 2026.

Los comentarios de Musk se produjeron en una entrevista con Bloomberg una semana después de acompañar a Trump en un viaje a Arabia Saudita. El gobierno del Estado de Catar es el patrocinador del Foro Económico de Qatar, impulsado por Bloomberg.

