Google permite a los internautas probarse la ropa con una nueva herramienta de IA

Mountain View (EE.UU.), 20 may (EFE).- Google busca revolucionar el mundo de la compra en línea al dejar que los internautas se prueben la ropa en sus propios modelos virtuales tras subir una foto de cuerpo entero, según anunció el gigante tecnológico este martes en su conferencia de desarrolladores Google I/O.

Por el momento, esta función que se lanza hoy en Search Labs en EE. UU., solo deja ver cómo le quedaría al potencial comprador una prenda, pero no garantiza que las blusas, pantalones, faldas o vestidos -que son las vestimentas que están disponibles en esta primera versión- se ajusten la perfección al cuerpo del internauta ni deja que los usuarios se prueben distintas tallas.

"El propósito no es tanto que quede bien. La clave es poder ver cómo luce", anotó a EFE Lilian Rincon, vicepresidenta de producto de compras para el consumidor de la empresa, antes de la presentación.

Es por ello que la herramienta, llamada "Try it on" (pruébatelo), solo necesita una foto de cuerpo entero, pero no necesita saber cuánto mide o pesa el potencial comprador.

Los usuarios de EE. UU. podrán usar esta modalidad para "probarse miles de millones de prendas de la base de Shopping Graph".

No obstante, a diferencia del famoso ordenador de la película 'Clueless', la nueva función no deja combinar diversas prendas.

Rincon explicó que esta nueva herramienta usa un modelo de Gemini -la inteligencia artificial (IA) de Google- que ha recibido una capacitación en moda y que es capaz de comprender el cuerpo humano y los matices de la ropa; como cómo se doblan, se estiran y se adaptan los diferentes materiales a los distintos cuerpos.

La compañía también anunció un agente de IA hoy que puede comprar la ropa por el usuario cuando alcance la rebaja deseada por el internauta.

"Ahora puede decir: 'Oye, quiero esos zapatos, pero tienen que ser talla 8 y los quiero en este color en particular'. Luego, (si el producto baja de precio) recibe una notificación para que confirme que aún quiere que compre eso por usted. Luego, el agente irá al sitio web del vendedor con la talla, el color o lo que le haya indicado, lo agregará a su carrito y lo comprará en su nombre", explicó Rincon.

Monetizar estas nuevas herramientas con anuncios es un objetivo secundario para Google. De acuerdo con Rincon, la meta de la empresa es "ser lo más útiles posible para los consumidores"

"Una vez que descubrimos que algo realmente conecta con los consumidores, probamos anuncios en las experiencias", anotó la vicepresidenta y ejemplificó que en la herramienta de Modo IA -que es capaz de "buscar inspiración visual" a la hora de hacer una compra- hay anuncios dispersos por todo el mosaico de productos e imágenes. EFE

