Fondos de pensiones en Hong Kong en riesgo tras rebaja de Moody’s a EE.UU.

(Bloomberg) -- Los gestores de fondos de pensiones de Hong Kong han alertado del riesgo de una posible venta forzosa de sus carteras de bonos del Tesoro tras la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense por parte de Moody’s, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los fondos que operan bajo el sistema de fondos de previsión obligatorios de la ciudad (MPFA), que asciende a 1,3 billones de dólares hongkoneses (US$166.000 millones), solo pueden invertir más del 10% de sus activos en bonos del Tesoro si Estados Unidos tiene una calificación AAA o equivalente de una agencia aprobada. Tras la rebaja de Moody’s la semana pasada, la única calificación que cumple este requisito es la de la japonesa Rating & Investment Information Inc.

La Asociación de Fondos de Inversión de Hong Kong (HKIFA) ha transmitido la preocupación de los gestores a la Autoridad de Planes de Previsión Obligatorios y a la Oficina de Servicios Financieros y del Tesoro, según las fuentes, que han pedido no ser identificadas porque se trata de información privada. La asociación ha recomendado a las autoridades que hagan una excepción con los bonos del Tesoro estadounidense, permitiendo a los fondos invertir en estos activos aunque tengan una calificación inferior a AAA, según las fuentes.

Los bonos estadounidenses a largo plazo cayeron tras el informe, y el rendimiento a 30 años borró las pérdidas para cotizar en torno al 4,90%. La tasa a 10 años bajó un punto básico el martes, hasta el 4,44%.

La delicada situación pone de relieve los riesgos de que Estados Unidos incumpla los mandatos de inversión inusualmente estrictos que rigen las leyes de Hong Kong. Los fondos de bonos y los fondos de activos mixtos que podrían tener exposición a bonos del Tesoro estadounidense ascendían a 484.000 millones de dólares hongkoneses a finales de 2024, según el último informe trimestral del MPFA.

Un portavoz de la Autoridad de Planes de Previsión Obligatorios (FSTB), que regula el sistema de pensiones de Hong Kong, confirmó que, según sus requisitos, Estados Unidos sigue teniendo la máxima calificación crediticia de una empresa autorizada y puede acogerse a un trato especial. La autoridad afirmó que “seguirá de cerca la evolución del mercado y tomará las medidas oportunas para salvaguardar los intereses de los miembros del plan MPF cuando sea necesario”.

El FSTB no pudo responder inmediatamente a las solicitudes de comentarios. La HKIFA no respondió a las solicitudes de comentarios.

Nota Original: US Downgrade Sounds Alarm for Hong Kong Funds in Treasuries (2)

