Candidado antichavista pide convertir el "descontento" en votos y no en "violencia"

Caracas, 20 may (EFE).- El opositor venezolano Pablo Zambrano, candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), pidió este martes a los ciudadanos convertir el "descontento" político en votos y no en violencia y, dijo, que se debe convertir la "indiferencia" en "reconocimiento y reconciliación".

"No podemos seguir con un esquema de confrontación que solo se enfoca en quién tiene el poder, mientras el pueblo queda relegado. El Parlamento debe servir para resolver los problemas de la gente, no para la retórica estéril", indicó el también sindicalista, citado en una nota de prensa.

Zambrano señaló que en su recorrido por "muchos barrios" en Caracas ha podido sentir un "profundo descontento", por lo que cree que este próximo 25 de mayo es una "gran oportunidad de cambiar muchas cosas desde la Asamblea Nacional, si la gente sale a votar".

"Debemos cambiar la violencia y la indiferencia por la tolerancia, el reconocimiento y la reconciliación. La única forma de superar la crisis es encontrarnos todos", reiteró.

El dirigente político dijo que, si es elegido como diputado, impulsará leyes que garanticen "salarios dignos, contratos colectivos, prestaciones sociales y la mejora en los servicios públicos".

"Las tres últimas Asambleas no han tenido voluntad política para aprobar la Ley de Salud. Esa ley sería el primer paso para poner orden en el sistema de salud nacional", añadió.

El lunes, la Administración de Nicolás Maduro denunció un plan de "ataques" contra embajadas en el país caribeño que atribuyó a "grupos empeñados en generar violencia", con el objetivo de "sabotear" las elecciones regionales y parlamentarias de este 25 de mayo.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que las "embajadas acreditadas en Venezuela" eran "el principal lugar para un ataque" con "explosivos", con el propósito de "tener algún tipo de resonancia internacional", seguidas de comandos policiales, hospitales, centros asistenciales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas.

El funcionario señaló que "detrás de esto" está la líder opositora María Corina Machado, mientras que el "brazo operativo" es el excomisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Iván Simonovis.

Cabello anunció también la suspensión de "todos los vuelos" desde Colombia, al denunciar la llegada al país de presuntos mercenarios vinculados con el plan para "evitar" la celebración de las elecciones. EFE

(foto)