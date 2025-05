Bruselas busca dar un "impulso claro" a las negociaciones sobre Gibraltar con reuniones con Lammy y Albares

El comisario de Comercio y negociador de la UE con Reino Unido, Maros Sefcovic, busca dar un "impulso claro" a las negociaciones para lograr un acuerdo sobre Gibraltar con los británicos, un asunto encallado desde el Brexit y sobre el que ha querido hacer balance en sendas reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este martes en Bruselas, y con el jefe de la diplomacia británica, David Lammy, la víspera en Londres.

"Tuve una valiosa reunión con el ministro Albares para reflexionar sobre el progreso logrado respecto a Gibraltar", ha dicho Sefcovic, en un breve mensaje difundido en sus redes sociales tras recibir en Bruselas a Albares.

"Los equipos han trabajado incansablemente las 24 horas y hay un claro impulso. Es crucial que aprovechemos esto para concluir con éxito las negociaciones", ha razonado el comisario, quien ha apuntado que seguirán en contacto para valorar los próximos pasos".

Este encuentro se produce apenas 24 horas después de la primera cumbre entre la UE y Reino Unido celebrada desde el divorcio y que concluyó el lunes en Londres con un claro compromiso entre las dos partes de forjar un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales, incluido con una "asociación estratégica" en áreas como la defensa y la seguridad, la migración y la pesca.

La cuestión del Peñón, sin embargo, no estuvo en la agenda de la cumbre en la que participaron el 'premier' británico, Keir Starmer, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

ENCUENTRO CON LAMMY EN LONDRES

Las partes decidieron mantener "en paralelo" a la cumbre las negociaciones de Gibraltar, según indicaron fuentes europeas a Europa Press, pero Sefcovic, que también acudió a la cita, aprovechó para abordar en bilateral con Lammy la cuestión.

Al término de la reunión el lunes con el ministro de Exteriores británico, Sefcovic se mostró convencido de que "el impulso (de la cumbre) es clave" y de que "es hora de acabar el trabajo".

Fuentes comunitarias explican que los encuentros con Lammy y Albares han servido para "hacer balance político" de los avances logrados por los equipos negociadores, que trabajan "incansablemente día y noche" para resolver los "asuntos aún pendientes".

"Hay un claro impulso y, en opinión del comisario, debemos capitalizarlo para concluir con éxito las negociaciones", ha dicho a Europa Press el portavoz de Sefcovic, Olof Gill, aunque fuentes comunitarias matizan que por el momento no hay fecha para una nueva ronda política entre la UE y Reino Unido.

ACUERDO "NO MUY LEJOS"

Precisamente al término de la cumbre de Londres, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo en una rueda de prensa que las negociaciones siguen pero que su sensación es que el acuerdo "no estaba muy lejos".

En un primer momento, un lapsus hizo que el exprimer ministro portugués dijera que "no estaba cerca", lo que provocó risas en la sala y que el primer ministro británico, Keir Starmer, apuntara una "corrección importante" para subrayar que "no estaba muy lejos", aunque el 'premier' no aclaró si compartía la impresión o simplemente señalaba el malentendido.

Bruselas insiste desde hace semanas en que las conversaciones marchan a buen ritmo y en que busca un pacto que "aporte confianza, seguridad jurídica y estabilidad" a los ciudadanos de ambos lados de la Verja, siempre "preservando las posiciones jurídicas de todas las partes y en el interés conjunto de la región".

Aunque la última ronda política fue en septiembre del pasado año en Bruselas, entretanto ha habido contactos a nivel técnico, el último de ellos a comienzos de mayo en Madrid, a donde asistieron representantes de la Comisión Europea y del Gobierno británico, incluidos representantes de Gibraltar. Más tarde, tanto el comisario Sefcovic como el ministro Albares apuntaron en distintos foros que se estaban dando pasos "en la buena dirección" y "positivos".

También el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha apuntado que el acuerdo está "extremadamente cerca". En declaraciones el lunes en la cadena del Peñón GBC, reconoció que en los últimos dos o tres meses se han producido avances y admitió que le cuesta encontrar las palabras para definir el punto actual en el que se encuentra la negociación. Así las cosas, expresó su confianza en que "muy pronto" se pueda anunciar un acuerdo.