Temas del día de EFE Internacional del 19 de mayo de 2025 (18.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el Ejército israelí tomará el control de "todas las zonas de la Franja de Gaza" y que su Gobierno permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria por miedo a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

- Francia, Reino Unido y Canadá amenazaron este lunes con emprender "medidas concretas" contra Israel si no detiene su ofensiva militar en Gaza, al tiempo que se dijeron "determinados" a reconocer el Estado palestino. (Texto)

- El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró este lunes que los gazatíes solo recibirán "pan de pita y un plato de comida". (Texto)

- Al menos 35 personas murieron en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde la madrugada, que se suman a las más de 135 que el Ejército israelí mató ayer domingo en la Franja, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave. (texto)

UCRANIA GUERRA

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, avanzó este lunes tras haber hablado con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, que Ucrania y Rusia empezarán de inmediato negociaciones de cara a un alto el fuego y, "todavía más importante", el fin de la guerra.

- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que la reanudación de las negociaciones con Ucrania el pasado viernes en Estambul tras tres años de pausa demuestra que "estamos en el buen camino". (Texto) (Audio)

- Las fuerzas ucranianas siguen luchando para repeler los cada vez más intensos asaltos rusos cerca de Pokrovsk y Toretsk, en la región de Donetsk, así como a lo largo de la frontera en Sumi y Kursk, mientras el ejército enemigo intenta cazar a los drones ucranianos en la lucha por el control de líneas de suministro clave. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto)

R.UNIDO UE

Londres - El Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron este lunes en su cumbre de Londres, la primera desde el Brexit, "una nueva Asociación Estratégica", basada en los valores compartidos y el compromiso de cooperación, señala el comunicado conjunto divulgado al término del encuentro.

MÉXICO EEUU

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este lunes que el país "quiere siempre buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", antes de recibir al nuevo embajador de EE.UU., Ronald Johnson.

VENEZUELA CRISIS

Caracas - El Gobierno de Venezuela denunció un plan para "sabotear" las elecciones legislativas y regionales del próximo 25 de mayo que incluiría ataques a sedes diplomáticas, hospitales, subestaciones eléctricas, estaciones de servicio, así como a personalidades del chavismo y la oposición que participan en estos comicios, tras la llegada de presuntos mercenarios, por lo que suspendió los vuelos desde Colombia.

EEUU ACCIDENTE

Nueva York- El Organismo Nacional de Seguridad de Transportes (NTSB) ofrece hoy sus primeros hallazgos iniciales relativos al accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn en la noche del sábado. (foto)(vídeo).

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, llevará a cabo mañana, martes, consultas con los principales partidos, de cara a la formación de un futuro Gobierno y tras elecciones del domingo, donde el centroderecha ganó, la ultraderecha tuvo una gran subida y los socialistas perdieron 20 diputados.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia - El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo, con las audiencias para escuchar a los 82 testigos citados por la acusación y la defensa.

EEUU PRIVACIDAD

Washington -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica junto a la primera dama, Melania Trump, la ley "Take it Down", que veta la publicación online de fotos íntimas sin el permiso de la persona implicada.

SALUD ASAMBLEA

Ginebra - El Gobierno ultranacionalista de Eslovaquia ha anunciado este lunes que pedirá una votación sobre el tratado global contra las pandemias, que fue consensuado el pasado abril por 190 países, en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra en Ginebra.

(En el marco de los recortes, la OMS ha decidido reducir a la mitad sus departamentos y los miembros de su equipo directivo)

EUROVISIÓN 2025

Madrid.- La polémica en España por la final del Festival de Eurovisión, en la que Israel casi se aupó con la victoria, continuó este lunes con la petición del presidente español, Pedro Sánchez, de que se aparte al estado hebreo de ese certamen y de otras competiciones internacionales por la guerra de Gaza, como se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania.

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Benicio del Toro protagoniza 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia'), de Wes Anderson, que se presenta este lunes en la competición de Cannes, al igual que 'O agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho y con Wagner Moura, mientras Isabelle Huppert llega con 'La femme la plus riche du monde', que no compite.

(Se han enviado entrevistas con Wagner Moura, uno de los actores más conocidos de Brasil, y con Kleber Mendonça Filho)

