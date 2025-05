Grupos proeuropeos se manifiestan en Londres para pedir el regreso a la UE

Londres, 19 may (EFE).- Representantes de varios grupos proeuropeos se manifestaron este lunes en Londres durante la cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) para pedir el regreso al bloque comunitario, del que este país salió en 2020.

Asociaciones como Grassroots for Europe; Stay European; Bremain in Spain y EU-UK Stronger Together protestaron con pancartas y música a las puertas del palacete de Lancaster House, donde se reunieron formalmente los líderes británicos y comunitarios por primera vez desde el Brexit en 2020.

Como resultado de estas negociaciones, dirigidas a aumentar la cooperación bilateral, se anunció hoy una nueva Asociación de Seguridad y Defensa y el compromiso de seguir conversando sobre asuntos como un pacto agroalimentario que reduzca la fricción comercial y de movilidad juvenil.

Aunque estas medidas "son un paso adelante", no son suficientes para activistas como Steve Bray, que querrían un regreso completo al club europeo.

Bray, un conocido activista contra el Brexit, se personó con su sombrero de copa y su amplificador de música, para condenar una vez más que nadie en el Reino Unido se plantee un nuevo referéndum para el retorno al bloque.

"El acuerdo alcanzado hoy es bueno sobre todo para los jóvenes, que podrán viajar a Europa con un poco más de libertad de movimiento, sin la restricción de 90 días. Ojalá esto se nos aplique a todos algún día", declaró a EFE.

"Nunca conseguiremos el acuerdo que teníamos. Siempre lo he dicho, no vamos a reincorporarnos de golpe. Serán etapas a lo largo de muchos años", agregó.

En su opinión, el discurso de la clase política no se ajusta a lo que quieren los ciudadanos, buena parte de los cuales desearía volver a la UE.

"Si hubiera un referéndum mañana, según las encuestas recientes, el 60 % votaría por la reincorporación, lo cual es un gran cambio con respecto a cuando nos fuimos", mantuvo, para añadir: "Los referéndums no son algo que se haga solo una vez en la vida, la gente puede cambiar de opinión".

También estuvo presente el mexicano-español Gilberto Estrada Harris, que trabaja en la organización Settled, que ayuda a comunitarios con la burocracia.

"Queremos decirle al Gobierno que somos europeos, que esta es nuestra casa y que quisiéramos que pudiera entender que hay todavía mucha gente que necesita apoyo y ayuda para obtener su estatus legal. Hay muchos problemas con el visado electrónico y con la digitalización de los procesos de inmigración", explicó.

Sobre el acuerdo alcanzado este lunes, expresó el deseo de que sea "un paso positivo y constructivo".

"Nada nos daría más gusto que pudiera otra vez restablecerse una muy buena relación constructiva entre el Reino Unido y la Unión Europea", mantuvo. EFE

(foto) (vídeo)