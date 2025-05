Druckenmiller redujo apuesta por ETF de Argentina tras rally

(Bloomberg) -- La empresa del inversor multimillonario Stanley Druckenmiller redujo algunas de sus participaciones en un fondo cotizado en bolsa que sigue la evolución de las acciones argentinas, tras un repunte que lo llevó a máximos históricos este año.

La Duquesne Family Office, que sigue siendo uno de los mayores accionistas del ETF Global X MSCI Argentina, valorado en US$1.200 millones, redujo su participación en un 19% a 443.800 acciones en el período de tres meses finalizado el 31 de marzo, según documentos presentados a las autoridades regulatorias.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El ETF de Argentina se duplicó con creces en los últimos dos años, superando a sus pares de mercados emergentes gracias a las apuestas de que el presidente Javier Milei podría impulsar la segunda economía más grande de Sudamérica. Entre otros activos argentinos, los bonos soberanos en dólares fueron una de las mejores operaciones en los mercados emergentes el año pasado, mientras que el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener títulos argentinos se desplomó.

La Duquesne Family Office comenzó a construir la posición a principios de 2024, según datos recopilados por Bloomberg.

La economía del país se está recuperando de una dura recesión agravada por una campaña de austeridad. La inflación se ha desacelerado y el Fondo Monetario Internacional ha entregado más financiamiento, lo que ha permitido a Milei desmantelar las restricciones del mercado cambiario.

Aun así, Wall Street ha advertido que Milei y su equipo necesitan acumular más reservas de divisas, algo que las autoridades han prometido no hacer hasta que el peso se aprecie hasta un nivel de 1.000 por dólar. Actualmente, la moneda cotiza a alrededor de 1.145 por dólar, según datos de precios compilados por Bloomberg.

Otra preocupación importante es si el líder libertario logrará ampliar su apoyo legislativo durante las elecciones legislativas que se celebran a finales de este año. Los comicios se consideran una prueba crucial para saber si los argentinos siguen dispuestos a tolerar su campaña de austeridad.

El ETF de Argentina, que cotiza bajo el símbolo ARGT, cayó un 2,3% en el primer trimestre, cuando los inversores tomaron ganancias antes del llamado “día de la liberación” del presidente Donald Trump, en que el líder estadounidense anunció aranceles recíprocos. Desde entonces, se ha recuperado hasta alcanzar esta semana un nuevo máximo histórico.

Nota Original: Druckenmiller Pared Argentina ETF Bet After Record-Setting Rally

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.