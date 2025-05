Agenda informativa multisoporte América para el lunes 19 de mayo de 2025

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y posteriormente con el ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a varios líderes de la OTAN, en un intento de desbloquear las negociaciones de paz.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratifica junto a la primera dama, Melania Trump, la ley 'Take it Down', que veta la publicación online de fotos íntimas sin el permiso de la persona implicada. (video)

- El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, en sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia, agradece el apoyo recibido tras conocerse el diagnóstico del agresivo cáncer de próstata que padece y recuerda que esta enfermedad "nos afecta a todos". (video) (infografía) - Entrevista del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, en el programa 'The Will Cain Show', en Fox News.

- Rueda de prensa del Organismo Nacional de Seguridad de Transportes (NTSB) sobre los hallazgos iniciales relativos al accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn la noche del sábado. (foto) (video)

- Seguimiento al accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc, que chocó el sábado contra el puente de Brooklyn, en Nueva York, durante una maniobra de zarpe que dejó dos marinos fallecidos. (video)

BRASIL

- El juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado comienza en el Tribunal Supremo, con las audiencias para escuchar a los 82 testigos citados por la acusación y la defensa. (foto) (video)

- El Banco Central divulga la variación en marzo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.

ARGENTINA

- Previa de una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El sistema político argentino digiere los resultados de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y analiza su eventual repercusión en de cara a los comicios legisativos de octubre próximo.

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Organizaciones ciudadanas se movilizan para plantar árboles en grandes urbes de México, para intentar contrarrestar fenómenos peligrosos como que el territorio mexicano se calienta 3,2 grados por siglo, por encima del promedio mundial. (foto) (video)

- Conferencia con ONG y padres del caso de Fátima Quintana Gutiérrez, niña victima de feminicidio en 2015 en el estado de México (centro) sobre decisión de la Suprema Corte de establecer que los familiares de una víctima de feminicidio son "víctimas indirectas".

- Entrevista con el escritor argentino Guillermo Saccomano (foto)

BOLIVIA

- Finaliza el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones generales de agosto en Bolivia. (foto) (video)

PANAMÁ

- La Ciudad de Panamá acoge la primera Semana del Clima de 2025 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). (foto) (video)

- Experiencias como el arte urbano en las esquinas son el tipo de cultura que quiere mostrar el diario La Estrella de Panamá, que lanza ahora una revista de arte comunitario. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El buque escuela español Juan Sebastián de Elcano llega a Santo Domingo, con la princesa Leonor a bordo. (foto) (video)

COLOMBIA

- La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) presenta las cifras de pérdida y desperdicio de alimentos y su impacto en la seguridad alimentaria del país.

- El exguerrrillero colombiano Ely Mejía Mendoza, alias 'Martín Sombra', conocido por haber sido el carcelero de las desaparecidas FARC, muere este lunes en un hospital del sur de Bogotá.

- La Bogotá Fashion Week 2025 abre sus puertas con una muestra de talento colombiano que reúne moda, creatividad y emprendimiento. (foto)

GUATEMALA

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebrará esta semana en Guatemala un periodo de sesiones en el que verá casos contra Honduras y Ecuador relacionados con pueblos indígenas, y contra Perú por una intervención quirúrgica que causó la muerte a una mujer.

- Guatemala recibe a más sesenta autores, músicos, periodistas y cineastas de más de diez nacionalidades en el Festival Centroamérica Cuenta.

ECUADOR

- La Cámara de Minería de Ecuador presenta la primera consulta previa realizada en el país con éxito, un proceso histórico que ha contado con el acompañamiento de la OIT y que se ha llevado a cabo bajo los estándares de la Corte Constitucional.

- Entrevista con el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, provincia que fue elegida como la 'Región Gastronómica Mundial de 2026'. (foto) (video)

URUGUAY

- Crónica sobre la muestra ‘El color de la memoria, un archivo en expansión’ que recuerda la vida de las 197 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militarn(1973 -1985). (foto) (video)

- Las madres de detenidos desaparecidos durante la dictadura son homenajeadas por la Secretaría de Derechos Humanos.

PARAGUAY

- Envío de ayuda a las poblaciones de Carmen del Paraná, Nueva Alborada, Cambyretá y Encarnación, afectadas este domingo por un temporal que azotó diversas zonas del país. (foto) (video)

DEPORTES

Argentina.- Continúan los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Argentinos Juniors-San Lorenzo y Boca Juniors-Independiente.

Uruguay.- Finaliza la última jornada del Torneo Apertura uruguayo y de esa forma quedan definidas las dos zonas de ocho equipos cada una que tendrá al Torneo Intermedio.

Ecuador.- Comentario del partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Libertad, que cierra la decimotercera jornada de la primera división de Ecuador.

Costa Rica.- El Saprissa recibe al Alajuelense en el partido de ida de la final de la segunda fase del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica. EFE

