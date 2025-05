Pellegrini: "Necesitamos un muy buen partido para seguir avanzando en la preparación de la Conference"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha dicho este sábado que su equipo necesita hacer "un muy buen partido" contra el Atlético de Madrid, durante la jornada 37 de LaLiga EA Sports, "para seguir avanzando en la preparación de la final" que los verdiblancos jugarán el 28 de mayo contra el Chelsea FC en la Conference League.

"Hablando del Atlético de Madrid es hablar de palabras mayores. Es un equipo que ha estado, desde que entrara el 'Cholo' Simeone, peleando siempre por cosas muy importantes. Juega en su casa y, si bien ha tenido quizás un bajón la segunda vuelta, todavía tiene el Mundial de Clubes, tiene grandes jugadores", comentó Pellegrini en rueda de prensa.

"Así que esperamos un rival, como han sido siempre los partidos con ellos, muy difícil, muy ajustado. Y ojalá hagamos un muy buen partido, lo necesitamos para seguir avanzando en la preparación de la final de la Conference y en terminar bien el campeonato por un rendimiento individual que es alto", subrayó el entrenador chileno del Betis.

Además, se congratuló por los últimos meses de bonanza deportiva en su plantilla. "La verdad que es una segunda vuelta extraordinariamente buena porque son 34 puntos, quedando todavía seis por jugarse, así que son muchos. Yo creo que el equipo en los momentos que no pudo conseguir los resultados siempre creyó en lo que hacía, mantuvimos una línea de juego y mejoraron como siempre los rendimientos individuales", afirmó.

Así, elogió que su plantel "mejoró mucho también la parte ofensiva, empezamos a marcar mayor cantidad de goles, nos hicieron pocos goles sobre todo en la primera parte de la segunda vuelta". "Así que en términos generales, las dos cosas que yo siempre digo que van de la mano: primero, un funcionamiento colectivo claro a lo que se quiere jugar; y segundo, el rendimiento individual es alto", repitió Pellegrini.

Luego valoró haberse quedado cerca del quinto puesto, que daba acceso a la Champions League 2025/26: "No creo que no haya faltado un paso. Yo creo que hay ciertas realidades deportivas y económicas que reflejan cuáles son normalmente los clubes que van a la Champions League. Los equipos que van a la Champions League todos los años son Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, que son presupuestos muchísimo más altos".

"Después vienen otros presupuestos intermedios, que también son más altos que los nuestros. Y la ambición nuestra ha sido siempre tratar de reflejarlo dentro del campo y que podamos reducir esa magnitud. Así que se nos presentó por esta gran segunda vuelta que hicimos la posibilidad de estarla. Hubiéramos podido ganar los dos últimos partidos y tanto Athletic de Bilbao como el Villarreal también los han ganado, así que tampoco nos habría alcanzado", añadió el 'Ingeniero' al respecto.

"Así que yo creo que hay que juntar muchísimas cosas partiendo por los presupuestos de los clubes, para intentar buscar una chance. ¿Se puede lograr también de determinada manera? Se puede, pero lo más normal, y así lo dicen las estadísticas, es que lo hacen los clubes con mayores presupuestos", ahondó el entrenador verdiblanco en su idea.

"No sé a qué se debe esa falta de aprovechamiento en los primeros minutos. Yo creo que siempre hay rivales al frente que lo colocan más difícil o más fácil. Nosotros intentamos, como siempre, salir a ganar el partido desde el comienzo. A lo mejor a medida que van pasando los minutos se van abriendo más los espacios, en otros momentos están más cerrados los equipos, pero por lo menos la actitud nuestra, la intención y las instrucciones son siempre ir a buscar el partido del minuto 1", agregó.

"Llegar a la Champions no dependía solamente de nosotros porque tenían que perder los rivales", recordó sobre los últimos cuatro partidos ligueros que eran algo "muy importante para ver los rendimientos individuales, para ver cuál es el equipo que está más preparado para jugar esa final de la Conference". "No vamos a hacer experimentos ni buscar cosas raras", aludió al once titular para su cita de este domingo (19.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano.

"Hay que considerarla como una gran temporada. Parecida a las cinco que hemos hecho durante esta etapa mía aquí en el Betis. Por supuesto cambia si ganamos la Conference League, porque ganamos una vez la Copa del Rey y conseguir un título sería muy importante. Clasificar cuatro fechas antes a la Europa League también es un logro que a lo mejor no está dentro de las consideraciones al comenzar la temporada", avisó.

"Pero yo personalmente con lo que me quedo ha sido, a pesar de algunos baches que tienen todos los equipos con la regularidad, que han sido otros cinco años para buscar los objetivos del comienzo en base a realidades, para superar cualquier tipo que hubiera de problemas económicos y el equipo siempre ha dado la cara", concluyó Pellegrini.