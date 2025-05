Irán denuncia que Trump habla de paz y amenaza al mismo tiempo y asegura que no le teme

Teherán, 17 may (EFE).- Irán denunció este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de paz y amenaza al mismo tiempo, a lo que aseguró no temer, después de que el mandatario estadounidense advirtiera ayer que “algo malo pasará” si Teherán no cierra un acuerdo sobre su programa nuclear.

"Por un lado, habla de paz y, por otro, amenaza con las herramientas más avanzadas de exterminio masivo", recriminó el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un discurso ante miembros de la Armada en Teherán, según informó la agencia IRNA.

Pezeshkian aseguró que su país continuará con las negociaciones nucleares con EE. UU. y que no busca la guerra, pero tampoco teme a las amenazas.

“No renunciaremos a nuestros derechos ante las amenazas. No perderemos nuestros gloriosos logros en todos los aspectos”, aseguró el presidente iraní, en referencia al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos.

Trump aseguró ayer que Irán ya tiene una propuesta firme de Washington sobre la mesa para las negociaciones destinadas a lograr un acuerdo nuclear, pero advirtió que, en caso de no "actuar rápido, algo malo va a pasar".

Sin embargo, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, negó anoche que el país persa haya recibido una propuesta firme de Estados Unidos para cerrar un acuerdo nuclear, tal y como afirmó Trump.

“Irán no ha recibido ninguna propuesta por escrito de Estados Unidos, ni directa ni indirectamente”, dijo Araqchí en X.

El jefe de la diplomacia iraní insistió una vez más en que su país no renunciará a su derecho a mantener un programa nuclear con fines pacíficos.

“Recuerden mis palabras: no hay ningún escenario en el que Irán abandone su derecho al enriquecimiento con fines pacíficos, que tanto le ha costado conseguir; un derecho que también se concede a todos los demás signatarios del TNP (Tratado de No Proliferación)”, aseguró.

El presidente estadounidense afirmó durante su visita a Doha el jueves que se “está acercando” a un pacto con Irán, por el que este país “no podrá tener un arma nuclear”, que “es el único punto, muy simple”, que EE. UU. exige para un acuerdo.

Anteriormente, el mismo Trump y otras autoridades estadounidenses habían afirmado que cualquier acuerdo con Irán debe llevar al desmantelamiento del programa atómico de Teherán.

Irán y EE. UU. ya han realizado cuatro rondas de negociaciones desde el pasado 12 de abril, después de que Trump llamara a Teherán a negociar un acuerdo y amenazara con un ataque militar en caso de no alcanzar un pacto sobre su programa nuclear.

Las partes han acordado continuar las negociaciones, aunque todavía no han anunciado la fecha ni el lugar de la siguiente reunión.

En las negociaciones, Irán busca el levantamiento de las sanciones económicas y solo limitar su capacidad nuclear, mientras que Estados Unidos ha apuntado, además del fin del enriquecimiento de uranio, al programa de misiles iraní y al apoyo de Teherán a grupos regionales como los hutíes del Yemen. EFE