Ancelotti: "No ha sido un problema de creer"

Madrid, 17 may (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, descartó que el rendimiento de su equipo esta temporada, que cerrará sin títulos grandes, haya sido "un problema de creer", y apuntó a las bajas que ha sufrido en defensa como principal factor.

"No ha sido un problema de creerlo, porque este equipo en el pasado ha sido capaz de creer en cosas cuando nadie creía. Las remontadas pasan por esto, por el hecho de creer y nunca bajar los brazos", reflexionó.

"Han sido problemas evidentes. La clave de esta temporada han sido las lesiones que hemos tenido en la parte defensiva. Han sido demasiadas y de jugadores muy importantes. En el último partido ante el Barcelona faltaban los cuatro centrales que habían empezado la temporada. El problema ha estado ahí, no en creer o no creer", defendió en rueda de prensa.

Lo que dejó muy claro 'Carletto' es que no dejará una mala palabra hacia sus futbolistas, recordando la cantidad de éxitos que le han permitido convertirse en el técnico más laureado de la historia del Real Madrid.

"Podría hacer una evaluación, decir que se podía sacar más de cada uno de nosotros, pero una evaluación personal mía, hoy, a jugadores como Valverde, Vinícius, Rodrygo o Courtois, es imposible. Nunca iré a criticar a estos jugadores que han sido capaz de darme muchas alegrías estos cuatro años. Para mí serán siempre los mejores, también si en algunos momentos no han sido capaces de sacar su mejor rendimiento", defendió.

Ancelotti, ya anunciado como nuevo seleccionador de Brasil, encara sus dos últimos partidos como técnico madridista ante Sevilla y Real Sociedad en su última semana. "No es raro, lo disfruto", defendió.

"Quería disfrutarlo de otra manera, estando hasta el último día en la pelea por LaLiga. No ha sido así, pero estoy disfrutando y lo voy a hacer hasta el último día. Después a preparar otro desafío", dijo.

Liberado de la tensión de las últimas comparecencias, Carlo bromeó cuando fue preguntado por una periodista brasileña. "¿Cómo están en Brasil? ¿Bien?", preguntó con ironía tras leer críticas a su nombramiento como primer seleccionador extranjero de la selección.

"Me siento bien, agradezco a todos mis colegas porque he recibido mucho cariño estos días y me encuentro bien por tenerlo. Es algo bonito, significa que aprecian tu trabajo y tu manera de ser. Es bonito. Por eso lo voy a disfrutar estos días", aseguró tras recibir elogios de numerosos entrenadores los últimos días.

Enfocando el partido en Sevilla, Carlo recordó la dificultad que siempre ha tenido en esas visitas y acabó hablando del francés Kylian Mbappé, que busca goles que le den galardones individuales.

"Nos ha costado siempre el Sánchez-Pizjuan. El objetivo es terminar bien la temporada los dos partidos que quedan. Lo hemos hecho bien contra el Mallorca y hay que hacerlo bien también mañana", valoró.

"Para Mbappé es importante, significa que ha sacado un buen rendimiento esta temporada en la que va a marcar más de 40 goles en su primer año en el Real Madrid. Ha sido muy buena, creo que puede sacar aún más de su rendimiento pero hay que ser honesto, su primera temporada en el Real Madrid ha sido muy buena", sentenció. EFE