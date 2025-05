"Votan" por víctima de feminicidio que "merecía" morir en un chat de estudiantes en Italia

Roma, 16 may (EFE).- La propuesta en un chat de estudiantes de un instituto de Italia de "votar" entre las víctimas de tres feminicidios, que causaron una gran conmoción en el país, a la que "merecía más" morir ha levantado la indignación en el país, donde se reclaman medidas urgentes para evitar este tipo de comportamientos.

El sondeo llevado a cabo en el grupo de WhatsApp de los estudiantes de secundaria del instituto de Bassano del Grappa (Vicenza, noreste de Italia) fue revelado por la asociación 'Mujeres Por la Libertad', que difundió una captura de pantalla del chat en sus redes sociales y difundido por los medios locales.

"No se trata solo de una broma de mal gusto o de un chiste fuera de lugar, sino de una total falta de empatía. Es un espejo roto que refleja una parte de nuestra sociedad que no entiende o no quiere entender la profunda herida que es el feminicidio", asegura la asociación.

En el "sondeo" se invitaba a elegir entre Giulia Tramontano, de 29 años y embarazada de siete meses; Mariella Anastasi, de 39 años y también embarazada; y Giulia Cecchettin, de 19 años, tres mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas, cuyos casos han sacudido recientemente a la sociedad italiana.

"Giulia Cecchettin fue asesinada con 75 puñaladas. Era apenas unos años mayor que los niños que ahora bromean sobre tragedias como la suya. Tenía sueños, amigos, una familia. Tal como los tuvo Giulia Tramontano, embarazada de siete meses. Tal como le ocurrió a Mariella Anastasi, quemada viva", explica 'Mujeres por la Libertad'.

La revelación de la 'votación' también ha causado indignación entre las autoridades, empezando por el ministro de Educación, Giuseppe Valditara: "Causa mucha amargura y demuestra un alto grado de inmadurez e insensibilidad. El colegio sabrá tomar las medidas oportunas no solo para sancionar este grave comportamiento, sino también para recordar la cultura del respeto".

"Es algo impactante y plantea profundas preguntas sobre el camino que aún queda por recorrer para combatir la violencia de género y promover una cultura de respeto", aseguró por su parte el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia.

"No soy jurista, pero si las investigaciones revelan perfiles con relevancia criminal, espero que se adopten todas las medidas previstas. Episodios como este representan una señal alarmante y requieren una profunda reflexión", añadió. EFE