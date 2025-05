Viernes, 16 de mayo de 2025 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 16 may (EFE).-

Tirana.- Los líderes de decenas de países europeos se reúnen este viernes en Tirana en la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), centrada en la guerra de Ucrania y los posibles contactos entre las partes enfrentadas para alcanzar un alto el fuego.

Tirana.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene en una mesa redonda sobre competitividad en la sexta reunión de la Comunidad Política Europea, en cuyos márgenes impulsa un debate sobre la búsqueda de una solución para la situación que vive Gaza.

Moscú/Kiev/Estambul.- Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos están en la ciudad turca de Estambul para abordar posibles conversaciones directas entre rusos y ucranianos, que serían las primeras desde 2022, sobre un eventual fin de la guerra en Ucrania.

Estambul.- El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, recibirá al secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, quien dijo el jueves que solo una reunión entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, puede propiciar la paz en Ucrania.

Estambul.- El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, recibe en Estambul a delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU. para intentar impulsar conversaciones directas que conduzcan a un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Roma.- Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido debaten en Roma cuestiones estratégicas clave, como el fortalecimiento de la defensa europea y el apoyo coordinado a Ucrania.

Gaza.- Mientras las negociaciones entre Israel y Hamás siguen con el viaje el pasado martes a Catar de una delegación israelí, de la que se desconocen detalles, la Franja de Gaza padece los ataques israelíes más sangrientos de los últimos meses - con al menos 114 muertos solo este jueves- coincidiendo con la gira del presidente estadounidense, Donald Trump, a Oriente Medio.

Abu Dabi.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra este viernes una gira por Oriente Medio en la que recibió un baño de honores y pompa y que el mandatario estadounidense centró en obtener de los estados petroleros del Golfo miles de millones dólares en inversión en IA, defensa o aviación, pero con escasos avances en asuntos como Irán o Palestina.

Lisboa.- Los líderes de los principales partidos políticos de Portugal, con el primer ministro conservador Luís Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos como favoritos, cierran en Lisboa la campaña electoral de los comicios legislativos del domingo.

La Paz.- Seguidores del expresidente Evo Morales marchan a la ciudad de La Paz para inscribir a su líder como candidato a la Presidencia de Bolivia, a pesar de que este tiene una orden de captura por un caso de trata agravada de personas y una inhabilitación constitucional para presentarse a las elecciones generales del 17 de agosto.

Montevideo.- Luego del multitudinario adiós de los uruguayos y líderes internacionales a José Mujica, sus restos serán trasladados de manera privada a su chacra, donde reposarán junto a su querida perra Manuela, en el cierre del duelo nacional decretado hasta este viernes.

Ciudad de México.- Migrantes venezolanos varados en el sur del país piden a los gobiernos de Venezuela y México que los escuche y retorne a los más de 2.000 compatriotas a su país de origen en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de EE.UU.

Jeju.- Los ministros de Comercio de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) concluyen su reunión de dos días en la isla surcoreana de Jeju, con la participación del representante estadounidense del ramo, Jamieson Greer, y en el contexto de negociaciones entre Washington y otros países tras los aranceles impulsados por Donald Trump.

Tokio.- El producto interior bruto (PIB) de Japón se contrajo un 0,2 % en el primer trimestre de 2025, lastrado por una caída de las exportaciones y la flacidez el consumo, los dos principales pilares de la economía del país asiático, en la que supone la primera desaceleración en cuatro trimestres.

Nueva York (EE.UU.).- El juez del condado de Chautauqua pronuncia este viernes la sentencia contra Hadi Matar, el libanés-americano declarado culpable en febrero de intento de asesinato del escritor Salman Rushdie, que quedó tuerto tras aquel ataque.

Ginebra.- La ministra de ciencia y tecnología de Chile, Aysen Etcheverry, firma en representación del Gobierno el acuerdo para la entrada de su país como miembro asociado del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) y hace un recorrido de sus instalaciones.

Caracas.- Entrevista con el opositor venezolano Henrique Capriles, candidato a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en las elecciones legislativas y regionales del próximo 25 de mayo.

Buenos Aires.- Unos 2,5 millones de ciudadanos se preparan para acudir el próximo domingo a las urnas y renovar la composición de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, unas elecciones locales que han cobrado una inusitada relevancia política.

Londres.- La pujante cultura del café se celebra en el Festival del Café de Londres, donde participan las marcas de moda, entre ellas latinoamericanas, así como expertos que presentan los últimos productos y tendencias.

Berlín.- Marcha por la paz, la tolerancia y la cohesión social con motivo de la festividad judía Lag BaOmer, en Berlín.

Johanesburgo (Australia).- Mil quinientos bailarines bailan en Johanesburgo para celebrar el Día Mundial de la Danza.

Sofia.- Se celebran maniobras aéreas internacionales para entrenar ejercicios contra incendios y de rescate.

Saná.- Protestas de hutíes contra Estados Unidos e Israel.

Moscú.- Muestra a la prensa del espectáculo cirnense Los sueños de Pushkin, en Moscú.

Cannes (Francia).- El cineasta español Oliver Laxe presenta en la competición oficial del Festival de Cannes su película 'Sirat', protagonizada por Sergi López y de la que los dos hablan con EFE en una jornada en la que también se presenta otra aspirante a la Palma de Oro, 'Dossier 137', del francés Dominik Moll, y un documental sobre Bono, el líder de U2.

Cannes (Francia).- El director francés Dominik Moll y el reparto de 'Dossier 137' comentan en rueda de prensa su participación en el Festival de Cannes en competición.

Cannes (Francia).- La directora francesa Hafsia Herzi y el reparto de 'La petite dernière' comentan en rueda de prensa su participación en el Festival de Cannes en competición.

Cannes (Francia).- Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler y Joaquin Phoenix desfilan por la alfombra roja de Cannes para presentar' Eddington', la candidata a la Palma de Oro de Ari Aster.

Cannes (Francia).- Bono, el líder de la legendaria banda irlandesa U2, presenta en Cannes su documental 'Bono: Stories of Surrender', dirigido por Andrew Dominik.

Cannes (Francia).- La fotoperiodista palestina Fátima Hassouna iba a presentar en Cannes el documental 'Put your soul on your hand and walk', pero murió en un ataque israelí al día siguiente de saber que su filme había sido seleccionado.

Cannes (Francia).- Sesión de fotos a la directora y actriz norteamericana Kristen Stewart, que presenta en el Festival de Cannes su ópera prima, 'The Chronology of water', que forma parte de la sección 'Una cierta mirada'.

Osaka (Japon).- Se celebra en la Exposición Universal de Osaka el Día de España, en el que estará presente el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que preside los actos.

Osaka (Japon).- La bailaora Rocío Molina protagonizó este viernes un espectáculo audiovisual en la Expo de Osaka para celebrar el Día de España, en el que comenzó completamente cubierta por un kimono y jugó con el flamenco como puente entre Oriente y Occidente.

Leverkusen.- Conferencia de prensa de Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen.

