UE prepara nuevas sanciones contra el sector financiero ruso

(Bloomberg) -- La Unión Europea está trabajando en un nuevo paquete de sanciones que apuntará al sector financiero ruso, en el esfuerzo más reciente de los aliados de Ucrania para presionar al presidente Vladímir Putin a negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.

“Queremos la paz y tenemos que aumentar la presión sobre el presidente Putin hasta que esté dispuesto a la paz”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la prensa el viernes en Tirana. “Y por eso estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones”.

Los equipos negociadores de Kyiv y Moscú se reunieron el viernes en Estambul por primera vez en más de tres años. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de “farsa” al equipo negociador ruso después de que Putin anunciara que enviaría una delegación de bajo rango.

Los Estados miembros de la UE dieron su respaldo esta semana a un decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, que se dirigen principalmente contra la flota fantasma de petroleros rusos, así como contra personas y entidades que ayudan a Moscú a eludir las restricciones energéticas. Las sanciones requieren el apoyo unánime de los 27 Estados miembros.

El nuevo paquete que propuso Von der Leyen también sanciona los oleoductos Nord Stream, reduce el límite del precio del petróleo e incluye más buques de la flota en la sombra rusa, según indicó Von der Leyen en la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Ucrania y las potencias europeas han exigido a Putin que se comprometa a un alto el fuego incondicional de 30 días para crear un espacio para las negociaciones sobre un acuerdo de paz. Putin no ha aceptado la tregua y, en su lugar, ofreció el fin de semana reanudar las conversaciones directas con Ucrania en Turquía.

Von der Leyen criticó a Putin por no asistir a la reunión para llevar a cabo las negociaciones.

“Esto demuestra la verdadera intención del presidente Putin: no quiere la paz”, sostuvo la jefa de la Comisión. “Por eso tenemos que aumentar la presión”.

