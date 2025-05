Temas del día de EFE Internacional del 16 de mayo de 2025 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev/Estambul - Rusia y Ucrania reabrieron hoy las negociaciones de paz en Estambul, estancadas desde el primer año de la guerra (2022), y, aunque no detuvieron los combates, acordaron estudiar los planes de ambos bandos para un futuro alto el fuego e intercambiar a la mayor brevedad posible a mil prisioneros de guerra de cada bando, lo que haría de este canje el más numeroso desde el comienzo del conflicto.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que está dispuesto a reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, "tan pronto como lo podamos organizar" y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú. (Texto)

- El Kremlin considera "extremadamente importante" una cumbre entre Putin y Trump para el arreglo pacífico en Ucrania. (Texto)

- Putin, "está demostrando que no tiene el más mínimo interés en poner fin a la guerra", aseguró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, este viernes en Roma, al término de una reunión con sus homólogos de Italia, Francia, Reino Unido y Polonia, en la que mostraron su apoyo a Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ORIENTE MEDIO

Abu Dabi - El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido con todo el lujo y la hospitalidad de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y regresa "encantado" y con varios "billones de dólares" en promesas de negocio para empresas estadounidenses, pero con crecientes reticencias en Israel por sus acuerdos militares y sin avances en la negociación con Irán.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Sobre Irán, el presidente Trump ha dicho que ese país tiene ya una propuesta firme para un acuerdo nuclear y que, si no actúan, "algo malo pasará". (Texto)

- El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultán al Yaber, anunció este viernes que van a invertir 440.000 millones de dólares en el desarrollo del sector energético en Estados Unidos hasta 2035. (Texto)

- Se ha enviado un análisis desde Jerusalén, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este viernes una gira de cuatro días por Oriente Medio sin pisar Israel, que ha guardado un silencio estudiado sobre los hitos del viaje mientras una sensación de abandono se extiende entre la población. (Análisis)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel ha continuado atacando con bombas la Franja de Gaza este viernes, lo que ha causado la muerte, desde esta medianoche, de al menos 100 personas, informó la Defensa Civil gazatí a medios palestinos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abanderó este viernes en Tirana una reunión de líderes europeos para alzar la voz ante el bloqueo humanitario de Israel a Gaza y exigir que cese la "devastación" y que la ayuda humanitaria no sea utilizada como arma de presión política en las negociaciones. (Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz - Seguidores del expresidente Evo Morales marchan a la ciudad de La Paz para inscribir a su líder como candidato a la Presidencia de Bolivia, a pesar de que este tiene una orden de captura por un caso de trata agravada de personas y una inhabilitación constitucional para presentarse a las elecciones generales del 17 de agosto.

(Texto) (Foto) (Video)

PEPE MUJICA

Montevideo - Luego del multitudinario adiós de los uruguayos y líderes internacionales a José Mujica, sus restos serán trasladados de manera privada a su chacra, donde reposarán junto a su querida perra Manuela, en el cierre del duelo nacional decretado hasta este viernes.

(Texto) (Foto) (Video)

- Pérdidas tempranas, carreras de ciclismo, viajes a la Cuba revolucionaria, la China de Mao Zedong y la Unión Soviética; robos a mano armada, balazos, cárcel, amnistía, diversos actos masivos y un discurso inolvidable: la vida de José 'Pepe' Mujica fue real, pero digna de la más alocada de las ficciones. (Crónica)

(Texto)

COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA CUMBRE

Tirana - Los líderes de decenas de países europeos se reúnen este viernes en Tirana en la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), centrada en la guerra de Ucrania y los posibles contactos entre las partes enfrentadas para alcanzar un alto el fuego.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SALMAN RUSHDIE

Nueva York- Hadi Matar, el hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie durante un evento literario en agosto de 2022, fue condenado este viernes a 25 años de cárcel y cinco de libertad vigilada por aquel intento de asesinato, en el que el autor perdió su ojo derecho y parte de la motricidad de una mano.

(Texto)

- Se han enviado sendos perfiles del condenado y de Rushdie, además de unas claves de lo que ha sido el caso.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - Los líderes de los principales partidos políticos de Portugal, con el primer ministro conservador Luís Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos como favoritos, cierran en Lisboa la campaña electoral de los comicios legislativos del domingo, mientras el líder de ultraderecha, André Ventura, es duda tras sufrir una segunda indisposición la víspera.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RUMANÍA ELECCIONES

Bucarest - El voto de cientos de miles de rumanos emigrados será decisivo en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo, en cuya primera ronda arrasó el nacional populista George Simion, en buena parte gracias al apoyo de una diáspora que manifestó así su enfado con los partidos tradicionales. Por Alexandra Spanu

(Texto) (Foto)

- Se han enviado una información en formato claves de las elecciones y los perfiles de los dos candidatos, el ultranacionalista George Simion y el proeruopeo Nicusor Dan, así como una información sobre las relaciones entre Orban y Simion.

(Texto) (Foto)

POLONIA ELECCIONES

Cracovia - A punto de concluir su segundo y último mandato, Andrzej Duda dejará tras las elecciones presidenciales del domingo un país que, aunque más seguro y relevante internacionalmente, está también más dividido y enfrenta serios retos institucionales pendientes. Por Miguel Ángel Gayo Macías

(Texto)

DÍA CONTRA HOMOFOBIA

Madrid - Las personas LGTBIQ+ afrontan una “ola de violencia sin precedentes” y están “en emergencia” en todo el mundo por el recorte de fondos a programas de asistencia o salud para el colectivo y por un aumento de políticas antiderechos, denunciaron varias organizaciones mundiales con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

(Texto) (Foto)

EUROVISIÓN 2025

Basilea (Suiza) - Eurovisión vive por segundo año el peso del conflicto en Oriente Medio, aunque, en la neutral Suiza, tanto la tensión interna como la intensidad de la oposición a la presencia de Israel en el concurso parece haberse mitigado respecto a 2024.

(Texto) (Foto)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - 'Sirat' es, según el Corán, un estrecho puente que permite pasar del infierno al paraíso. Y ese es el recorrido que hacen los protagonistas del filme con el que el gallego Oliver Laxe compite en el Festival de Cannes y con el que invita a "caer al abismo" para que surja "lo mejor del ser humano". Por Alicia García de Francisco

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- La fotoperiodista palestina Fátima Hassouna iba a presentar en Cannes el documental 'Put your soul on your hand and walk', pero murió en un ataque israelí al día siguiente de saber que su filme había sido seleccionado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler y Joaquin Phoenix desfilan por la alfombra roja de Cannes para presentar 'Eddington'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245