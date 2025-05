Temas del día de EFE Internacional del 16 de mayo de 2025 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev/Estambul - Rusia y Ucrania abrieron hoy con mediación turca en Estambul sus primeras negociaciones directas desde las celebradas en marzo-abril de 2022, encabezadas por el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski, y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se han enviado perfiles de los jefes de las dos delegaciones, así como un recordatorio de las anteriores negociaciones)

- Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido debaten en Roma cuestiones estratégicas clave, como el fortalecimiento de la defensa europea y el apoyo coordinado a Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin "tan pronto como lo podamos organizar" y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente para avanzar en las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.

(Texto)

- El Kremlin considera "muy importante" una cumbre entre Putin y Trump para el arreglo en Ucrania

(Texto)

EEUU ORIENTE MEDIO

Abu Dabi - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este viernes una gira por Oriente Medio centrada en obtener de los estados petroleros del Golfo miles de millones dólares en inversión en IA, defensa o aviación, pero sin avances en asuntos como Irán o Palestina.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- Sobre Irán, el presidente Trump ha dicho que ese país tiene ya una propuesta firme para un acuerdo nuclear y que, si no actúan, "algo malo pasará".

(Texto)

- El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultán al Yaber, anunció este viernes que van a invertir 440.000 millones de dólares en el desarrollo del sector energético en Estados Unidos hasta 2035.

(Texto)

- Se ha enviado un análisis desde Jerusalén, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este viernes una gira de cuatro días por Oriente Medio sin pisar Israel, que ha guardado un silencio estudiado sobre los hitos del viaje mientras una sensación de abandono se extiende entre la población. (Análisis)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel ha continuado atacando con bombas la Franja de Gaza este viernes, lo que ha causado la muerte, desde esta medianoche, de al menos 100 personas, informó la Defensa Civil, ataques que han dejado más de 200 personas heridas, informó por su parte el Ministerio de Sanidad del enclave.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz - Seguidores del expresidente Evo Morales marchan a la ciudad de La Paz para inscribir a su líder como candidato a la Presidencia de Bolivia, a pesar de que este tiene una orden de captura por un caso de trata agravada de personas y una inhabilitación constitucional para presentarse a las elecciones generales del 17 de agosto.

(Texto) (Foto) (Video)

PEPE MUJICA

Montevideo - Luego del multitudinario adiós de los uruguayos y líderes internacionales a José Mujica, sus restos serán trasladados de manera privada a su chacra, donde reposarán junto a su querida perra Manuela, en el cierre del duelo nacional decretado hasta este viernes.

(Texto) (Foto) (Video)

Pérdidas tempranas, carreras de ciclismo, viajes a la Cuba revolucionaria, la China de Mao Zedong y la Unión Soviética; robos a mano armada, balazos, cárcel, amnistía, diversos actos masivos y un discurso inolvidable: la vida de José 'Pepe' Mujica fue real, pero digna de la más alocada de las ficciones. (Crónica)

(Texto)

COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA CUMBRE

Tirana - Los líderes de decenas de países europeos se reúnen este viernes en Tirana en la sexta cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), centrada en la guerra de Ucrania y los posibles contactos entre las partes enfrentadas para alcanzar un alto el fuego.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SALMAN RUSHDIE

Nueva York- El juez del condado de Chautauqua pronuncia hoy la sentencia contra Hadi Matar, el libanés-americano declarado culpable en febrero de intento de asesinato del escritor Salman Rushdie, que quedó tuerto tras aquel ataque.

(Texto)

- Se acompañarán de un perfil del condenado y otro de Rushdie, además de unas claves de lo que ha sido el caso.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa - Los líderes de los principales partidos políticos de Portugal, con el primer ministro conservador Luís Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos como favoritos, cierran en Lisboa la campaña electoral de los comicios legislativos del domingo, mientras el líder de ultraderecha, André Ventura, es duda tras sufrir una segunda indisposición la víspera.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RUMANÍA ELECCIONES

Bucarest - El voto de cientos de miles de rumanos emigrados será decisivo en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo, en cuya primera ronda arrasó el nacional populista George Simion, en buena parte gracias al apoyo de una diáspora que manifestó así su enfado con los partidos tradicionales.

(Texto) (Foto)

- Se enviará una información en formato claves de las elecciones y los perfiles de los dos candidatos, el ultranacionalista George Simion y el proeruopeo Nicusor Dan, así como una información sobre las relaciones entre Orban y Simion.

(Texto) (Foto)

POLONIA ELECCIONES

Cracovia - A punto de concluir su segundo y último mandato, Andrzej Duda dejará tras las elecciones presidenciales del domingo un país que, aunque más seguro y relevante internacionalmente, está también más dividido y enfrenta serios retos institucionales pendientes. Por Miguel Ángel Gayo Macías

(Texto)

DÍA CONTRA HOMOFOBIA

Madrid - Las personas LGTBIQ+ afrontan una “ola de violencia sin precedentes” y están “en emergencia” en todo el mundo por el recorte de fondos a programas de asistencia o salud para el colectivo y por un aumento de políticas antiderechos, denunciaron varias organizaciones mundiales con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

(Texto) (Foto)

EUROVISIÓN 2025

Basilea (Suiza) - Eurovisión vive por segundo año el peso del conflicto en Oriente Medio, aunque, en la neutral Suiza, tanto la tensión interna como la intensidad de la oposición a la presencia de Israel en el concurso parece haberse mitigado respecto a 2024.

(Texto) (Foto)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - 'Sirat' es, según el Corán, un estrecho puente que permite pasar del infierno al paraíso. Y ese es el recorrido que hacen los protagonistas del filme con el que el gallego Oliver Laxe compite en el Festival de Cannes y con el que invita a "caer al abismo" para que surja "lo mejor del ser humano". Por Alicia García de Francisco

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- La fotoperiodista palestina Fátima Hassouna iba a presentar en Cannes el documental 'Put your soul on your hand and walk', pero murió en un ataque israelí al día siguiente de saber que su filme había sido seleccionado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler y Joaquin Phoenix desfilan por la alfombra roja de Cannes para presentar 'Eddington'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Nueva York.- SEAN COMBS.- El juicio por tráfico sexual que enfrenta el rapero Sean Combs en Nueva York pone fin hoy a una semana en la que los indudables protagonistas han sido su principal víctima, Cassie Ventura. (Texto)

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Las grandes subastas de arte de primavera en Nueva York parecer sufrir el bache del mercado en esta coyuntura económica volátil: un 'trofeo' de Giacometti con la etiqueta más cara de la temporada se quedó sin vender, y en general ha habido menos ingresos que el año pasado. (Texto) (Foto)

16:00h.- Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Migrantes venzolanos varados en sur de México piden ayuda al gobierno de Claudia Sheinbaum y de Venezuela para poder volver a su país (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Santa Marta.- COLOMBIA ESPAÑA.- El buque escuela Juan Sebastián de Elcano zarpa del puerto de Santa Marta con destino a la novena escala del crucero de instrucción en Santo Domingo (República Dominicana). (Texto)

Buenos Aires.- BUENOS AIRES ELECCIONES.- El próximo domingo unos 2,5 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar la composición de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, unas elecciones locales que han cobrado una inusitada relevancia política (Texto) (Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- REPÚBLICA DOMINICANA TURISMO.- El Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), la feria más importante del Caribe, celebra su vigésimo quinta edición (Texto)

Santo Domingo.- IBEROAMÉRICA JUSTICIA.- Santo Domingo acoge la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, con la presencia de autoridades y representantes del mundo de la justicia de la región. (Texto) (Foto)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA LGBTIQ+.- La organización Caribe Afirmativo presenta el informe 'Con permiso para despreciar', que habla sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2024 (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Seguidores del expresidente Evo Morales marchan a la ciudad de La Paz para inscribir a su líder como candidato a la Presidencia de Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU ESPAÑA.- La Denominación de Origen Rioja celebra su centenario en Nueva York con una acto en que presentan sus productos a una serie de personajes del mundo del arte y la cultura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

20:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La actriz Kristen Stewart se estrena detrás de la cámara con 'The Chronology of Water', que compite en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes. (Texto)

12:30h.- Roma.- EUROPA DEFENSA.- Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido debaten en Roma cuestiones estratégicas clave, como el fortalecimiento de la defensa europea y el apoyo coordinado a Ucrania. (Texto) (Foto)

12:30h.- Ginebra.- CHILE CERN.- La ministra de ciencia y tecnología de Chile, Aysen Etcheverry, firma en representación del Gobierno el acuerdo para la entrada de su país como miembro asociado del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) y hace un recorrido de sus instalaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nis (Serbia).- SERBIA MANIFESTACIÓN.- El presidente de Serbia, el nacionalpopulista Aleksandar Vucic, llama a una “gran” manifestación pro-gobierno de tres días.

Cracovia.- POLONIA ELECCIONES.- A punto de concluir su segundo y último mandato, Andrzej Duda deja un país que, aunque más seguro y relevante internacionalmente, está también más dividido y enfrenta serios retos institucionales pendientes. (Texto)

Moscú.- RUSIA ISLAM.- Entre el 16 y 18 de mayo tiene lugar en la ciudad de Kazán el foro Rusia-Mundo Islámico, al que acudirá, entre otros invitados, la delegación de Malasia, encabezada por su primer ministro Anwar Ibrahim. (Texto)

Ciudad del Vaticano.- PAPA LEÓN XIV.- El nuevo papa León XIV se reúne con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Los partidos cierran la campaña electoral para los comicios del domingo en Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Casablanca.- MARRUECOS NARCOTRÁFICO.- Continúa el juicio por el macrocaso de narcotráfico conocido como "Escobar el Sáhara" en el que están implicados una veintena de acusados, entre los cuales está el expresidente del club de fútbol del Wydad y el expresidente de la región oriental.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245