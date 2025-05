Musetti: "A Carlos, si está bien, le veo favorito para Roland Garros"

Roma, 16 may (EFE).- El italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo que este viernes cayó en semifinales del Masters 1.000 de Roma ante Carlos Alcaraz, comentó que, en caso de estar bien físicamente, el español es favorito para Roland Garros.

"Carlos es un fenómeno que viene criticado mucho inútilmente. Basta ver sus números, hay poco que criticar. Carlos, incluso hoy sin su mejor tenis, es un adversario que tiene pocos puntos débiles. No tiene quizá un saque devastador, pero te mete mucha agresividad, intenta dominar el juego", declaró en rueda de prensa.

"Le tengo mucha estima y creo que en la tierra, si está bien, Carlos le veo favorito con cualquiera, incluso con Jannik (Sinner). Le veo más favorito, luego puede ganar Jannik, claro", añadió.

Musetti no tuvo un buen día en Roma, donde la presión le jugó una mala pasada: "Ha sido un mal día. Pero esto pasa. No puedo decir más. Mejor aquí que en las semis de París. Aprendo muchas cosas de esta derrota. Intento sacarlo como una lección para el próximo torneo".

"No sé por qué he hecho 28 errores no forzados. La tensión y la emoción de jugar en Roma me ha bloqueado los pies y las piernas, me sentía un poco inmóvil. Y eso me ha hecho fallar algo más. Carlos ha estado mejor en el aspecto emocional y eso ha sido clave", añadió.

Además, reconoció que para asentarse como gran jugador necesita ganar a los mejores.

"Si quiero ganar estos torneos, tengo que ganar estos partidos. Son dos jugadores y ya (Jannik y Carlos). Al resto del top-10 les he ganado en grandes partidos. Son los dos únicos, junto a Jack Draper, que no he ganado en situaciones importantes. Y para estar en el Olimpo son estos partidos los que me faltan por ganar", sentenció. EFE

