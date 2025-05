La UD Las Palmas no recurrirá la derrota en Sevilla porque no hubo "ninguna irregularidad"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 may (EFE).- La UD Las Palmas ha asegurado este viernes a través de un comunicado oficial que no presentará ningún recurso para impugnar la derrota sufrida el pasado martes ante el Sevilla FC (1-0) por una posible alineación indebida de su rival, al entender que no se cometió "ninguna irregularidad" en ese encuentro por parte del club andaluz.

El debate se centraba en la alineación de Loïc Badé, quien había sido sustituido el pasado sábado ante el Celta por una conmoción cerebral, ya que un protocolo de la FIFA afirma que el descanso de los futbolistas en esos casos, hasta completar su total recuperación, debe ser de seis días, mientras que el zaguero francés volvió a jugar ante el conjunto amarillo tres días después del encuentro de Vigo.

"Esta decisión está fundada en el pormenorizado estudio que nuestros servicios jurídicos deportivos han realizado sobre las circunstancias, con la intención de defender los intereses legítimos de la Unión Deportiva", señala el escrito de la entidad.

En el comunicado, la UD Las Palmas ha añadido "nunca" hará dejación a la hora de hacer valer sus derechos, pero incide en que no lo hará "violentando ni discutiendo aquello que otro rival deportivo y compañero en LaLiga ha ganado en el terreno de juego, sometido a las mismas normales que rigen para todos los asociados". EFE

