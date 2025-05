Jamie Dimon suaviza el tono, pero defiende regreso total a oficinas en JPMorgan

(Bloomberg) -- Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., se volvió viral a principios de este año tras realizar comentarios acalorados sobre los peligros del teletrabajo. Este jueves, admitió que se dejó llevar por las emociones, aunque reafirmó su postura a favor del retorno a las oficinas.

“Me emocioné un poco”, dijo Dimon en una entrevista con Bloomberg Television, al ser consultado sobre sus declaraciones de febrero durante un debate en Columbus, Ohio.

En aquella ocasión, el CEO —conocido por su franqueza en Wall Street— generó polémica por su reacción a una petición en línea lanzada por empleados que pedían revertir la orden de regreso presencial. Visiblemente frustrado y con lenguaje subido de tono, respondió que no le importaba cuántas personas la firmaran.

Durante la Conferencia Anual de Mercados Globales de JPMorgan en París, Dimon reconoció que la pregunta era válida.

“Di una respuesta muy detallada sobre por qué no funciona para los jóvenes, por qué no funciona para la dirección, por qué no funciona para la innovación”, explicó. “Aplaudo totalmente tu derecho a no querer ir a la oficina todos los días. Pero tú no vas a decirle a JPMorgan lo que tiene que hacer”.

El ejecutivo indicó que actualmente cerca del 10% de los puestos del banco continúan en modalidad remota. Señaló que no ha habido renuncias tras implementar la nueva política, aunque se realizaron ajustes en áreas donde no se disponía de espacio suficiente.

A principios de año, JPMorgan ordenó el regreso completo a las oficinas cinco días a la semana, eliminando la opción híbrida para miles de empleados. La decisión amplió una norma previa de abril de 2023 que ya obligaba a los altos ejecutivos a asistir de forma presencial todos los días.

En la reunión de febrero, Dimon argumentó que el trabajo híbrido había reducido la eficiencia y la creatividad. También aseguró que los empleados más jóvenes se han rezagado socialmente bajo ese esquema. Este jueves, reiteró esa visión.

“Creo que nuestros empleados serán más felices con el tiempo”, dijo. “Y los más jóvenes aprenden de la manera correcta; es un sistema de aprendizaje, y no se puede aprender trabajando desde el sótano”.

