Israel teme por su ventaja militar ante pactos de EE.UU. con países árabes

(Bloomberg) -- La gira por Medio Oriente del presidente Donald Trump ha dejado a Israel inquieto ante un posible cambio en la política exterior estadounidense —que pasaría de estar basada en la seguridad a centrarse en el comercio— y especialmente anta la venta masiva de armas a países vecinos que no reconocen al Estado judío.

Los acuerdos en sí parecen tan cuantiosos —US$142.000 millones en armas a Arabia Saudita y US$243.000 millones a Catar, centrados en la defensa— que algunos en Israel temen que puedan reducir la garantía estadounidense de superioridad militar en la región, la llamada “ventaja militar cualitativa”.

Y eso es solo parte de la preocupación. En una conferencia de inversores en Riad, Trump tachó a los neoconservadores —los críticos de la política exterior más partidarios de Israel— de intervencionistas despistados. También reiteró su deseo de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, archienemigo de Israel. “No me gustan los enemigos permanentes”, afirmó. “Quiero un acuerdo con Irán”.

La reacción pública en Israel ha sido más moderada que ruidosa. El gobierno no quiere reconocer la nueva división con su principal aliado. Mientras tanto, muchos miembros del establishment de seguridad se oponen al plan del primer ministro Benjamin Netanyahu de continuar la guerra contra Hamás en Gaza en lugar de centrarse en la devolución de los rehenes y en mejorar las relaciones con Arabia Saudita.

Pero no por eso les preocupa menos el reciente cambio de énfasis de Trump, que, según ellos, sugiere el fin de una idea que lleva décadas vigente: que para los Estados de la región, el camino a Washington pasa por Jerusalén.

“Tras meses de declaraciones a favor de Israel y de apoyo incondicional, parece que ahora son los miembros del gobierno israelí los que están ‘atravesando las puertas del infierno’, las mismas puertas que Trump prometió recientemente a Hamás”, afirmó Oded Eilam, exfuncionario del Mossad que investiga en el conservador Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs.

Incluso antes de que Trump aterrizara en Arabia Saudita el martes, Israel estaba preocupado. Sus funcionarios habían negociado directamente con Hamás la liberación de un rehén estadounidense-israelí, habían acordado una tregua con los hutíes de Yemen que no incluía el cese de los ataques con misiles del grupo contra Israel y habían iniciado las conversaciones con Irán.

Pero la semana trajo otra sorpresa desagradable: Trump anunció el levantamiento de las sanciones económicas a Siria. Se reunió con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa, en quien los funcionarios israelíes no confían debido a su pasado islamista radical.

A la reunión se unió uno de los principales apoyos regionales de Sharaa, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que rompió relaciones con Israel debido a la guerra de 19 meses en Gaza. Las tensiones entre Israel y Turquía se han intensificado por el control y la influencia en Siria.

Desde octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel y desencadenó la brutal guerra en Gaza, Israel ha adoptado una postura agresiva para defender sus fronteras, bombardeando depósitos de armas de sus vecinos y posicionando sus tropas en sus territorios. El apoyo de Estados Unidos a Siria podría presionar a Israel para que retire sus fuerzas.

“El levantamiento de las sanciones a Damasco fue una sorpresa total”, afirmó Tamir Hayman, exjefe de inteligencia militar israelí y director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un think tank centrista. “Se pensaba que habría un movimiento gradual para garantizar el reconocimiento de la soberanía de Israel en los Altos del Golán y la desmilitarización”.

Trump afirma que informó al gobierno israelí con antelación sobre sus planes para Siria. Aunque el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Bloomberg, el gobierno ha afirmado en repetidas ocasiones que garantizará la seguridad de Israel.

Una de las principales preocupaciones de Israel es su ventaja militar, conocida por las siglas QME, un compromiso consagrado en la legislación estadounidense en 2012. Aún no está claro si las ventas anunciadas esta semana supondrán una amenaza para ella y si, por ejemplo, se venderán aviones de combate F-35 a Riad, lo que convertiría a este país en el primero de Medio Oriente en adquirirlos, aparte de Israel.

Algunos legisladores estadounidenses sugieren que Trump también está considerando la venta de esos aviones a Turquía, una medida que hasta ahora ha sido vetada por Estados Unidos debido a que Turquía posee sistemas de defensa aérea rusos S-400.

Las últimas encuestas de opinión muestran que la mayoría de la población israelí está a favor de mantener las relaciones con Riad en lugar de intentar destruir Hamás, en contraste con las prioridades de Netanyahu.

