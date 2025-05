EE.UU. busca bloquear créditos a empresas estatales chinas en Colombia

(Bloomberg) -- Estados Unidos anunció que intentará bloquear los préstamos de organismos multilaterales a empresas estatales chinas que operan en Colombia.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en un comunicado que se “opondrá firmemente” a proyectos recientes y futuros desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades.

“Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región”, afirmó la Oficina en una publicación en X. “El dinero de los contribuyentes estadounidenses NO DEBE ser utilizado de ninguna manera por organizaciones internacionales para subvencionar a empresas chinas en nuestro hemisferio”.

La advertencia se produce luego de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a China esta semana, en la que se comprometió a estrechar lazos con la segunda mayor economía del mundo. Actualmente, una empresa china está a cargo de la construcción del metro de Bogotá, un proyecto valorado en US$6.000 millones.

La oficina de prensa del BID no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por escrito

Nota Original: US Seeks to Block Loans to Chinese State Companies in Colombia

