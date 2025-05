Bordalás: "No hay tiempo para lamentos"

Getafe (Madrid), 16 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que esta seguro de que su equipo va a conseguir el objetivo de la salvación y, después de perder su sexto encuentro consecutivo y a dos días de visitar al Mallorca, dijo que "no hay tiempo para lamentos".

Derrotado por el Athletic (0-2) este jueves, el Getafe se metió en un lío tal vez inesperado. Estancado en los 39 puntos desde hace seis jornadas, tiene una distancia de cinco unidades respecto al descenso que ocupa el Leganés cuando quedan seis por disputar. El primer obstáculo del conjunto azulón será el Mallorca, que se juega su presencia en Europa.

"Hemos hablado muy brevemente porque rápidamente hay que hacer 'reset' y pensar en Mallorca. Eso es lo que hemos pensado todos. No hay tiempo para lamentos y para pensar lo que se hizo anteriormente. La confianza en esta plantilla y en el trabajo que se hace está intacta. Ahora, confiar en los jugadores para el domingo en Mallorca. Se eleva el nivel de dificultad porque se juegan Europa", comentó.

El técnico del Getafe dejó claro que la "entrega y el compromiso" de su plantilla es "incuestionable" e incidió que ahora no es el momento de pensar en los partidos que pudo ganar o puntuar y en los que hizo las cosas bien sin éxito.

"Anoche y esta mañana he podido hablar de los jugadores. Somos conscientes de que queda muy poquito y que todo lo que hemos hecho hasta ahora no vale para nada si no lo rematamos bien. En nuestra mente ahora mismo esta el partido del Mallorca", apuntó.

"Están con ganas. Todos con un gran compromiso, conscientes de que no queda nada y que hay que darlo todo. Todos quieren ayudar y contribuir en sacar esto adelante y si es en Mallorca mucho mejor", añadió.

Insistió en que en la mente de todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico del Getafe está puesta en el partido ante el Mallorca y resaltó que la derrota ante el Athletic "ya está en el olvido".

"Somos profesionales. Como he dicho, confiar en esta plantilla al máximo. Todos sabemos que no serían muchos puntos los que tenemos si no conseguimos el objetivo final. Pero todos tenemos claro que se va a conseguir", manifestó.

"Los jugadores lo están dando todo en el trabajo día a día y durante toda la temporada. Es la realidad que tenemos que asumir todos. Lo vengo diciendo desde el comienzo del campeonato. La realidad es esta y lo tenemos que asumir. Mi labor como técnico es transmitirles confianza", explicó.

Asimismo, señaló que sus futbolistas "son conscientes de la situación" en la que se encuentra el Getafe y declaró que saben que los aficionados tienen "una percepción diferente de preocupación".

"Pero el equipo esta responsabilizado. Somos los primeros que queremos hacer las cosas bien y sacar cuanto antes esto. Es momento de estar todos unidos y de conseguir el objetivo que seguro que lo vamos a conseguir", añadió.

Preguntado por si durante el partido ante el Mallorca estarán pendientes del resultado del Leganés ante Las Palmas, respondió que no se fijarán en los resultados del resto de encuentros porque estarán centrados exclusivamente en el que ellos disputarán.

"Tenemos que hacer un buen partido, dar un máximo nivel y no distraernos en otros partidos y en lo que ocurra en otros campos", puso de relieve.

"Nuestra mente está en el domingo en un partido de mucha exigencia ante un rival que se juega mucho. Pero nosotros nos jugamos la vida, como se dice vulgarmente. Los jugadores lo saben y estamos tranquilos", concluyó. EFE